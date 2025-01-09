Норвегія готує для України рекордну військову допомогу в 2025 році - Умєров
Київ • УНН
Міністр оборони України Умєров провів зустріч з норвезьким колегою Грамом. Норвегія надасть Україні військову допомогу на суму понад 2 млрд євро у 2025 році, що стане найбільшою в історії країни.
Міністр оборони України Рустем Умєров зустрівся із міністром оборони Норвегії Бйорном Арільдом Грамом. За результатами зустрічі Умєров повідомив, що цього року Норвегія спрямує найбільшу військову допомогу у своїй історії в понад 2 млрд євро. Про це пише Міноборони України, передає УНН.
"У межах роботи Рамштайну зустрівся з міністром оборони Норвегії Бйорном Арільдом Грамом. У 2025 році Норвегія спрямує найбільшу військову допомогу у своїй історії - понад 2 мільярди євро - саме для України. Ці домовленості виведуть нашу співпрацю на новий рівень", - заявив Умєров.
Він зазначив, що було обговорено також посилення української системи ППО, в також інвестиції в оборонно-промисловий комплекс та спільні проєкти, зокрема у виробництво боєприпасів.
Нагадаємо
В листопаді минулого року уряд Норвегії ухвалив рішення щодо збільшення підтримки для України у 2025 році до 3,2 млрд доларів.
Норвегія виділить 2,7 мільярда крон ($242,38 мільйона) на зміцнення військово-морських сил України і допомогу в стримуванні російських військово-морських сил у Чорному морі.