Бйорн Арілд Грам

Міністр оборони України Умєров провів зустріч з норвезьким колегою Грамом. Норвегія надасть Україні військову допомогу на суму понад 2 млрд євро у 2025 році, що стане найбільшою в історії країни.
Рустем Умєров зустрівся з міністром оборони Норвегії Бйорном Арільдом Грамом для обговорення співпраці у сфері безпеки. Сторони зосередились на питаннях протиповітряної оборони та підготовки українських військових.
Міністр оборони України Рустем Умєров провів зустріч з норвезьким колегою Арільдом Грамом. Обговорили передачу F-16, посилення ППО та можливість Норвегії долучитися до фінансування українських оборонних підприємств.
Міноборони Норвегії засновує посаду військового аташе в Києві для налагодження оборонної співпраці. Це сприятиме інвестиціям норвезьких компаній та можливому виробництву в Україні.
Норвегія передасть Україні запасні частини для гелікоптерів Sea King, щоб підтримати експлуатацію та технічне обслуговування гелікоптерів, переданих Німеччиною.
Данія не зможе навчати українських пілотів на винищувачах F-16 після 2024 року через перехід на літаки F-35.
Норвегія, Фінляндія і Швеція домовилися створити військово-транспортний коридор через свої північні території, щоб забезпечити швидке перекидання військового персоналу і техніки.
За останні місяці Норвегія надала Україні близько 1 мільярда норвезьких крон (понад 84 мільйони євро) у вигляді військової допомоги. Міністерство оборони України висловило вдячність за непохитну підтримку Норвегії у боротьбі за свободу.
Міністри оборони США та Норвегії обговорили підтримку України, засудили іранську агресію та наголосили на важливості співпраці на Півночі через агресивну поведінку росії.
Штаб-квартира НАТО буде створена в Міккелі, Фінляндія, за 140 км від російського кордону, для планування навчань і управління фінськими і шведськими військами в разі потреби.
Норвегія планує збільшити кількість військовозобов'язаних з 9 000 до 13 500 до 2036 року, інвестуючи у військовий навчальний центр поблизу Осло.
Міністр оборони України та Головнокомандувач Збройних Сил обговорили з Міністром оборони Норвегії розширення співпраці в оборонно-промисловому комплексі та нагальні військові потреби України.
Норвегія з весни почне навчальний курс для українських морських піхотинців з проведення операцій з малими човнами.
Норвегія планує передати Україні ще десять пускових установок і чотири центри управління вогнем ППО для посилення протиповітряної оборони від російських ракет і безпілотників.
Заступник міністра оборони України під час візиту до Норвегії обговорив закупівлю зброї безпосередньо у норвезьких оборонних компаній та налагодження спільного виробництва зброї в Україні.
Норвегія надає Пентагону доступ до восьми додаткових військових об'єктів у Норвегії в рамках поправки до двосторонньої угоди про оборонну співпрацю до 2022 року.