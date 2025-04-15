Бйорн Арілд Грам

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 20133 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 136434 перегляди

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 127720 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 126005 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 128332 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 192855 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 76822 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164058 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

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Норвегія готує для України рекордну військову допомогу в 2025 році - Умєров

Міністр оборони України Умєров провів зустріч з норвезьким колегою Грамом. Норвегія надасть Україні військову допомогу на суму понад 2 млрд євро у 2025 році, що стане найбільшою в історії країни.

Війна • 9 січня, 17:47 • 49909 перегляди

Умєров відвідав Норвегію: обговорено зміцнення ППО та підготовку українських військових

Рустем Умєров зустрівся з міністром оборони Норвегії Бйорном Арільдом Грамом для обговорення співпраці у сфері безпеки. Сторони зосередились на питаннях протиповітряної оборони та підготовки українських військових.

Війна • 14 листопада, 20:13 • 53087 перегляди

Найближчим часом Норвегія передасть Україні шість винищувачів F-16 - Умєров

Міністр оборони України Рустем Умєров провів зустріч з норвезьким колегою Арільдом Грамом. Обговорили передачу F-16, посилення ППО та можливість Норвегії долучитися до фінансування українських оборонних підприємств.

Війна • 17 жовтня, 13:55 • 14137 перегляди

Норвегія створює посаду військового аташе в Києві для оборонної співпраці

Міноборони Норвегії засновує посаду військового аташе в Києві для налагодження оборонної співпраці. Це сприятиме інвестиціям норвезьких компаній та можливому виробництву в Україні.

Війна • 12 жовтня, 17:42 • 31169 перегляди

Норвегія передасть Україні запчастини до вертольотів Sea King

Норвегія передасть Україні запасні частини для гелікоптерів Sea King, щоб підтримати експлуатацію та технічне обслуговування гелікоптерів, переданих Німеччиною.

Війна • 9 липня, 10:02 • 104783 перегляди

Данія припинить підготовку українських пілотів на F-16 після 2024 року

Данія не зможе навчати українських пілотів на винищувачах F-16 після 2024 року через перехід на літаки F-35.

Війна • 24 червня, 22:30 • 29559 перегляди

Норвегія, Фінляндія і Швеція створять військово-транспортний коридор

Норвегія, Фінляндія і Швеція домовилися створити військово-транспортний коридор через свої північні території, щоб забезпечити швидке перекидання військового персоналу і техніки.

Війна • 20 червня, 23:36 • 18060 перегляди

Норвегія виділила Україні понад 84 мільйони євро військової допомоги за останні місяці - у МОУ подякували

За останні місяці Норвегія надала Україні близько 1 мільярда норвезьких крон (понад 84 мільйони євро) у вигляді військової допомоги. Міністерство оборони України висловило вдячність за непохитну підтримку Норвегії у боротьбі за свободу.

Війна • 26 квітня, 10:59 • 15100 перегляди

Міністри оборони США та Норвегії обговорили підтримку України та стратегічне партнерство

Міністри оборони США та Норвегії обговорили підтримку України, засудили іранську агресію та наголосили на важливості співпраці на Півночі через агресивну поведінку росії.

Війна • 19 квітня, 00:19 • 29411 перегляди

У Фінляндії створять штаб НАТО за 140 км від кордону з Росією

Штаб-квартира НАТО буде створена в Міккелі, Фінляндія, за 140 км від російського кордону, для планування навчань і управління фінськими і шведськими військами в разі потреби.

Війна • 10 квітня, 01:32 • 36991 перегляди

Норвегія слідом за Данією планує збільшити чисельність військовозобов’язаних

Норвегія планує збільшити кількість військовозобов'язаних з 9 000 до 13 500 до 2036 року, інвестуючи у військовий навчальний центр поблизу Осло.

Новини Світу • 2 квітня, 11:53 • 27309 перегляди

Сирський та Умєров обговорили потреби України в артилерії та ППО з міністром оборони Норвегії

Міністр оборони України та Головнокомандувач Збройних Сил обговорили з Міністром оборони Норвегії розширення співпраці в оборонно-промисловому комплексі та нагальні військові потреби України.

Війна • 5 березня, 13:37 • 27868 перегляди

Норвегія навчатиме українських морпіхів проводити операції з малими катерами

Норвегія з весни почне навчальний курс для українських морських піхотинців з проведення операцій з малими човнами.

Війна • 15 лютого, 08:52 • 22303 перегляди

Норвегія збирається передати Україні більше NASAMS

Норвегія планує передати Україні ще десять пускових установок і чотири центри управління вогнем ППО для посилення протиповітряної оборони від російських ракет і безпілотників.

Війна • 9 лютого, 13:25 • 27901 перегляди

Постачання зброї і створення спільних виробництв обговорив заступник Умєрова з посадовцями Норвегії

Заступник міністра оборони України під час візиту до Норвегії обговорив закупівлю зброї безпосередньо у норвезьких оборонних компаній та налагодження спільного виробництва зброї в Україні.

Війна • 6 лютого, 09:10 • 23139 перегляди

Норвегія надає Пентагону доступ до восьми військових об’єктів на своїй території

Норвегія надає Пентагону доступ до восьми додаткових військових об'єктів у Норвегії в рамках поправки до двосторонньої угоди про оборонну співпрацю до 2022 року.

Новини Світу • 3 лютого, 02:06 • 36187 перегляди