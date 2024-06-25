Данія припинить підготовку українських пілотів на F-16 після 2024 року
Київ • УНН
Данія не зможе навчати українських пілотів на винищувачах F-16 після 2024 року через перехід на літаки F-35.
Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен заявив, що українці не зможуть продовжувати навчання в його країні на винищувачах F-16 після 2024 року. Про це він сказав у понеділок, 24 червня, на спільній пресконференції з норвезьким міністром оборони Бйорном Арільдом Грамом, пише агентство Ritzau, передає УНН.
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За словами Поульсена, Данія "не зможе продовжувати підготовку українських пілотів після 2024 року" з огляду на те, що переходить на винищувачі F-35 – для них будуть використовувати авіабазу Скрюдструп, де нині навчаються українці.
Він оголосив, що до кінця навчальної програми в Данії підготовку на F-16 усього пройдуть "близько 20" українських пілотів.
Данський міністр оборони, однак, додав, що його країна й надалі робитиме свій внесок у підготовку українських пілотів, але в інших країнах.
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