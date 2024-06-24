Україна та Данія обговорили коаліцію спроможностей, йшлося про літаки F16 та фінансування оборонпрому
Київ • УНН
Україна і Данія обговорили створення коаліції сил і засобів, передачу літаків F16 і фінансування оборонної промисловості України під час робочої зустрічі між Міністерствами оборони своїх країн.
Українська делегація провела робочу зустріч з делегацією Міністерства оборони Данії: розглянули архітектуру коаліції спроможностей та українських ініціатив.
Пише УНН із посиланням на Міністерство оборони України.
Деталі
Українська делегація на чолі із заступником міністра оборони з питань європейської інтеграції Олександром Балануцою провела робочу зустріч з делегацією Міністерства оборони Данії.
Зазначається, що партнери були ознайомлені з можливостями координації у співпраці з Офісом підтримки коаліцій Міністерства оборони України, але також головною темою обговорення було функціонування коаліцій спроможностей.
Дякую Данії за підтримку українських ініціатив та участь майже у всіх коаліціях спроможностей. Ми відчуваємо ваше міцне плече у вигляді довгострокової та стратегічної підтримки України. Передача літаків F16 та фінансування української оборонної промисловості – рішучі дії, що підсилюють наше партнерство
Обговорення функціоналу F-16 відбудеться після їх надходження в Україну - Євлаш21.06.24, 10:10 • 33020 переглядiв