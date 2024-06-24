Україна та Данія обговорили коаліцію спроможностей, йшлося про літаки F16 та фінансування оборонпрому

Українська делегація провела робочу зустріч з делегацією Міністерства оборони Данії: розглянули архітектуру коаліції спроможностей та українських ініціатив.

Пише УНН із посиланням на Міністерство оборони України.

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Українська делегація на чолі із заступником міністра оборони з питань європейської інтеграції Олександром Балануцою провела робочу зустріч з делегацією Міністерства оборони Данії.

Зазначається, що партнери були ознайомлені з можливостями координації у співпраці з Офісом підтримки коаліцій Міністерства оборони України, але також головною темою обговорення було функціонування коаліцій спроможностей.

Дякую Данії за підтримку українських ініціатив та участь майже у всіх коаліціях спроможностей. Ми відчуваємо ваше міцне плече у вигляді довгострокової та стратегічної підтримки України. Передача літаків F16 та фінансування української оборонної промисловості – рішучі дії, що підсилюють наше партнерство