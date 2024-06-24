Украина и Дания обсудили коалицию возможностей, речь шла о самолетах F16 и финансировании оборонпрома
Киев • УНН
Украина и Дания обсудили создание коалиции сил и средств, передачу самолетов F16 и финансирование оборонной промышленности Украины во время рабочей встречи между министерствами обороны своих стран.
Украинская делегация провела рабочую встречу с делегацией Министерства обороны Дании: рассмотрели архитектуру коалиции возможностей и украинских инициатив.
Пишет УНН со ссылкой на Министерство обороны Украины.
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Украинская делегация во главе с заместителем министра обороны по вопросам европейской интеграции Александром Балануцей провела рабочую встречу с делегацией Министерства обороны Дании.
Отмечается, что партнеры были ознакомлены с возможностями координации в сотрудничестве с офисом поддержки коалиций Министерства обороны Украины, но также главной темой обсуждения было функционирование коалиций возможностей.
Спасибо Дании за поддержку украинских инициатив и участие почти во всех коалициях возможностей. Мы чувствуем ваше крепкое плечо в виде долгосрочной и стратегической поддержки Украины. Передача самолетов F16 и финансирование украинской оборонной промышленности-решительные действия, усиливающие наше партнерство
Обсуждение функционала F16 состоится после их поступления в Украину - Евлаш21 июня 2024, 07:10 • 31918 просмотров