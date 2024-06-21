Ожидается постепенное получение самолетов и плановое наращивание сложности выполнения задач в воздушном пространстве. Это станет особенно важным, когда поблизости будет находиться глубокоэшелонированная российская авиация и ПВО, что потребует новых подходов к боевой работе. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер воздушных сил Илья Евлаш, передает УНН.

Я думаю, что мы можем обсудить о функционале F-16 с теми ограничениями, что на нас накладывает ситуация безопасности, уже тогда, когда эти самолеты поступят в Украину, - говорит Евлаш.

По его словам, Украина ожидает постепенных поступлений этих самолетов.

Мы ожидаем постепенного поступления, постепенного применения с плановым наращиванием сложности выполнения задач, в воздушном пространстве, поскольку боевая работа уже непосредственно когда поблизости находится глубокоэшелонированная российская авиация и ПВО-это уже совсем другая работа, - сказал он.

Напомним

Подготовка пилотов на истребителях F-16 продолжается в три этапа. Тренировки также проходят инженеры и механики. Сейчас ожидается завершение подготовки пилотов, уже наработавших необходимое количество полето-часов.