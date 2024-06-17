“Очікуємо вже завершення”: Євлаш про підготовку пілотів на F-16
Київ • УНН
Навчання українських пілотів на винищувачах F-16 триває в три етапи, і очікується, що незабаром пілоти завершать навчання і наберуть необхідну кількість льотних годин, а інженери та механіки також пройдуть підготовку з технічного обслуговування цих літаків.
Підготовка пілотів на винищувачах F-16 триває в три етапи. Тренування також проходять інженери й механіки. Наразі очікується завершення підготовки пілотів, вже напрацювали необхідну кількість польото-годин.
Про це в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних сил Ілля Євлаш, передає УНН.
Деталі
Цей процес є безперервним. Як і раніше говорив, то в нас є три етапи: наземна підготовка, підготовка на легкомоторних літаках та безпосередньо на F-16. Також ми готуємо і інженерів, механіків, які забезпечуватимуть обслуговування даних літаків. Власне очікуємо вже завершення, на останніх етапах підготовки наших пілотів, які вже напрацювали необхідну кількість польото-годин
Нагадаємо
Цілі, по яким зможуть наносити ураження літаки F-16, буде визначати військове керівництво, однак швидкого ефекту очікувати не варто, оскільки пілоти мають освоїтися в повітряному просторі України.