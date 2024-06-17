Подготовка пилотов на истребителях F-16 продолжается в три этапа. Тренировки также проходят инженеры и механики. Сейчас ожидается завершение подготовки пилотов, уже наработали необходимое количество полето-часов.

Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Воздушных сил Илья Евлаш, передает УНН.

Детали

Этот процесс является непрерывным. Как и раньше говорил, то у нас есть три этапа: наземная подготовка, подготовка на легкомоторных самолетах и непосредственно на F-16. Также мы готовим и инженеров, механиков, которые будут обеспечивать обслуживание данных самолетов. Собственно ожидаем уже завершения, на последних этапах подготовки наших пилотов, которые уже наработали необходимое количество полето-часов - сказал Евлаш.

Напомним,

Цели, по которым смогут наносить поражения самолеты F-16, будет определять военное руководство, однако быстрого эффекта ожидать не стоит, поскольку пилоты должны освоиться в воздушном пространстве Украины.