Швидкого ефекту від отримання F-16 не очікується, оскільки пілоти мають адаптуватися до повітряного простору України
Київ • УНН
Україні не варто очікувати швидкого ефекту від отримання F-16, оскільки пілотам потрібен час, щоб звикнути до повітряного простору України, а кількість і модифікація отриманих F-16 визначатимуть їхню ефективність у виконанні складних завдань.
Цілі, по яким зможуть наносити ураження літаки F-16, буде визначати військове керівництво, однак швидкого ефекту очікувати не варто, оскільки пілоти мають освоїтися в повітряному просторі України.
Про це в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних сил Ілля Євлаш, передає УНН.
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Звичайно, що цілі буде визначати наше керівництво, однак потрібно розуміти, що швидкого ефекту очікувати не варто, оскільки ми маємо розуміти, що пілоти мають освоїтися в повітряному просторі України, оскільки виконання бойових завдання дещо інакше, аніж навчально-тренувальні польоти. Крім того, ми розуміємо, що ми отримуватимемо F-16 частково. Звичайно, що для того, щоб ефективно виконувати завдання різної складності, то нам треба багато таких літаків. Все залежатиме від того, якої кількості, якої модифікації вони потраплять в Україну
Нагадаємо
США зосереджені на тому, щоб Україна отримала винищувачі F-16 вже цього літа. Можливості для тренування пілотів існують - як у США, так і у деяких партнерів по цій коаліції.