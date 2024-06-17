Быстрого эффекта от получения F-16 не ожидается, поскольку пилоты должны адаптироваться к воздушному пространству Украины

Цели, по которым смогут наносить поражения самолеты F-16, будет определять военное руководство, однако быстрого эффекта ожидать не стоит, поскольку пилоты должны освоиться в воздушном пространстве Украины.

Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Воздушных сил Илья Евлаш, передает УНН.

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Конечно, цели будет определять наше руководство, однако нужно понимать, что быстрого эффекта ожидать не стоит, поскольку мы должны понимать, что пилоты должны освоиться в воздушном пространстве Украины, поскольку выполнение боевых задач несколько иначе, чем учебно-тренировочные полеты. Кроме того, мы понимаем, что мы будем получать F-16 частично. Конечно, для того, чтобы эффективно выполнять задачи различной сложности, то нам надо много таких самолетов. Все будет зависеть от того, в каком количестве, какой модификации они попадут в Украину - сказал Евлаш.

Напомним,

США сосредоточены на том, чтобы Украина получила истребители F-16 уже этим летом. Возможности для тренировки пилотов существуют - как у США, так и у некоторых партнеров по этой коалиции.