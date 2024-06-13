Чи можуть США підготувати достатньо українських пілотів F-16? Головний генерал США відповів

США зосереджені на тому, щоб Україна отримала винищувачі F-16 вже цього літа. Про це заявив голова Об’єднаного комітету начальників штабів США Чарльз Браун під час пресконференції, та додав, що можливості для тренування пілотів існують - як у США, так і у деяких партнерів по цій коаліції, передає УНН з посиланням на Голос Америки.

Браун нагадав, що США є лише одним із лідерів цієї авіаційної коаліції, адже окрім Вашингтона, питанням F-16 займається низка союзних Україні держав.

"Можливості для тренування існують - як у Сполучених Штатах, так і у деяких наших партнерів по цій коаліції. І ми продовжимо працювати з ними", - так Браун відповів на запитання журналістки про те, чи дійсно Україна має 30 пілотів, готових розпочати навчання на F-16, однак тренувальні центри у США не мають можливості їх підготувати.

Reuters: Україна розраховує отримати перші F-16 у червні-липні

Раніше видання Politico писало, що Україна повідомляє, що має 30 пілотів, які можуть негайно почати навчання у США, але у центрі підготовки в Аризоні можуть прийняти лише 12 українців, Данія припиняє навчання на цих винищувачах, а тренувальний центр у Румунії ще не готовий. При цьому США продовжують виконувати навчальні програми для пілотів з інших країн, які були заплановані та оплачені цими державами для переходу їхніх повітряних сил на F-16.

Браун зазначив, що потрібно не лише підготувати пілотів, а й навчити технічний персонал.

"Ми працюємо в наполегливо, щоб переконатися, що в Україні є те, що їм потрібно. І мета полягає в тому, щоб вони отримали це цього літа", - додав Браун.

Доповнення

Начальник авіації Командування ПС ЗСУ Сергій Голубцов повідомляв, що в Україні спочатку буде, як мінімум ланка винищувачів F-16, проте може бути й більше. Загалом Київ знає кількість літаків, які зайдуть в першу чергу в цьому році.