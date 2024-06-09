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Спочатку буде, як мінімум ланка F-16 - начальник авіації

Спочатку буде, як мінімум ланка F-16 - начальник авіації

Київ • УНН

 • 54269 перегляди

Україна розраховує отримати першу партію винищувачів F-16 в цьому році, спочатку як мінімум у складі ланки (3-4 літаки), і планує поступово збільшувати кількість пілотів і літаків у міру надходження від країн-партнерів.

В Україні спочатку буде, як мінімум ланка винищувачів F-16, проте може бути й більше.  Загалом Київ знає кількість літаків, які зайдуть в першу чергу в цьому році. Про це повідомив начальник авіації Командування ПС ЗСУ Сергій Голубцов проекту Радіо Свободи - Донбасу.Реалії, передає УНН.

На сьогодні чотири країни, які підтвердили надання літаків (F-16 – ред.)  Це не означає, що це остаточне рішення, тому що цих літаків випущено набагато більше в світі й майже всі країни у яких на озброєнні є F-16 на сьогодні поступово переозброюються на F-35. Тому цих літаків буде більше і пропонувати Україні їх також будуть

- сказав Голубцов.

За його словами, потрібно розуміти, що деякі винищувачі залишать в центрах, де готують українських пілотів та авіаційний персонал.

"Що стосується 30 літаків, 40, то потрібно розуміти, що не всі літаки, які будуть передані Україні, вони зараз "прийдуть" в Україну. Деякі з них залишаться в тих центрах, де готують наших пілотів та авіаційний персонал. Це будуть українські літаки, які будуть використовуватися для підготовки наших пілотів. Тому цифра нехай нікого не дивує", - розповів Голубцов.

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Він зазначив, що в Україні знають кількість літаків, які зайдуть в першу чергу в цьому році.

 Є цифра яка зайде в Україну, є певна кількість літаків які будуть зберігатися на безпечних авіабазах не в Україні для того, щоб вони тут не були мішенями й це буде наш резерв в разі потреби для заміни несправних літаків, під час проведення регламентних робіт, тобто для того, щоб ми могли постійно мати в операційному складі певну кількість літаків, яка буде відповідати кількості пілотів, які в нас будуть. Буде більше пілотів, буде більше літаків в Україні. Тобто на сьогодні розрахунки зроблені так, що ми знаємо скільки буде пілотів у нас, скільки буде інженерів, скільки буде обслуговуючого персоналу. Тому у нас є певна кількість підготовлених аеродромів й ми знаємо цифру літаків, які зайдуть в першу чергу в цьому році. Ми знаємо скільки зайде в наступному році,  тобто ці плани є", - сказав Голубцов.

Він прокоментував інформацію про те, що Бельгія збирається поставити Україні 30 винищувачів F-16 до 2028 року. 

Якщо десь прозвучала цифра 2028 рік, то це вона прозвучала сьогодні, завтра може прозвучати 2027, потім 2026…З кожною конференцією членів авіаційної коаліції ми отримуємо якісь більш позитивні прогнози, більш реальні цифри, більше інформації яка дозволяє цей процес зробити планомірним

- зазначив Голубцов.

На запитання, коли F-16 з’являться в Україні й на скільки відчутною буде їх кількість, Голубцов відповів: "Скажемо так, я думаю, що першим хто про це має право сказати – це найвище військово-політичне керівництво. Я можу лише сказати, що відповідно до існуючих планів це буде в цьому році".

Він також висловив думку, що росіяни повинні перші відчути на своїй "шкурі", що F-16 є  в Україні.  

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На уточнююче запитання, на скільки відчутною буде кількість, Голубцов сказав: "Авіація воює парами, ланками, ескадрильями, тому ми будемо починати з меншого та нарощувати, як мінімум ланка у нас точно буде, як мінімум. Хоча – це мінімум, може бути й більше".

Окрім того, він зазначив, що всі літаки, які будуть надаватися Україні пройшли певну модернізацію.

"Там покращений приціл для виявлення повітряних цілей, там буде надаватися разом з літаками спеціальний контейнер, який дозволяє знаходити та наводити ракети, бомби на наземні цілі. Також ця модернізація в основному стосувалася переобладнання літака для використання саме високоточної зброї", - розповів Голубцов.

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Додамо

Зазвичай ланка містить 3-4 літаки. Проте залежно від роду (виду) авіації, може складатися з різної кількості літаків.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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