Сначала будет, как минимум звено F-16 - начальник авиации

В Украине изначально будет, как минимум звено истребителей F-16, однако может быть и больше. В целом Киев знает количество самолетов, которые зайдут в первую очередь в этом году. Об этом сообщил начальник авиации командования ВС ВСУ Сергей Голубцов проекту Радио Свободы - Донбасс.Реалии, передает УНН.

На сегодня четыре страны, которые подтвердили предоставление самолетов (F-16-ред.) это не значит, что это окончательное решение, потому что этих самолетов выпущено гораздо больше в мире и почти все страны у которых на вооружении есть F-16 на сегодня постепенно перевооружаются на F-35. Поэтому этих самолетов будет больше и предлагать Украине их также будут - сказал Голубцов.

По его словам, нужно понимать, что некоторые истребители оставят в центрах, где готовят украинских пилотов и авиационный персонал.

"Что касается 30 самолетов, 40, то нужно понимать, что не все самолеты, которые будут переданы Украине, они сейчас "придут" в Украину. Некоторые из них останутся в тех центрах, где готовят наших пилотов и авиационный персонал. Это будут украинские самолеты, которые будут использоваться для подготовки наших пилотов. Поэтому цифра пусть никого не удивляет", - рассказал Голубцов.

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Он отметил, что в Украине знают количество самолетов, которые зайдут в первую очередь в этом году.

"Есть цифра которая зайдет в Украину, есть определенное количество самолетов которые будут храниться на безопасных авиабазах не в Украине для того, чтобы они здесь не были мишенями и это будет наш резерв в случае необходимости для замены неисправных самолетов, во время проведения регламентных работ, то есть для того, чтобы мы могли постоянно иметь в операционном составе определенное количество самолетов, которое будет соответствовать количеству пилотов, которые у нас будут. Будет больше пилотов, будет больше самолетов в Украине. То есть на сегодня расчеты сделаны так, что мы знаем сколько будет пилотов у нас, сколько будет инженеров, сколько будет обслуживающего персонала. Поэтому у нас есть определенное количество подготовленных аэродромов и мы знаем цифру самолетов, которые задать в первую очередь в этом году. Мы знаем сколько зайдет в следующем году, то есть эти планы есть", - сказал Голубцов.

Он прокомментировал информацию о том, что Бельгия собирается поставить Украине 30 истребителей F-16 до 2028 года.

Если где-то прозвучала цифра 2028 год, то это она прозвучала сегодня, завтра может прозвучать 2027, потом 2026...с каждой конференцией членов авиационной коалиции мы получаем какие-то более позитивные прогнозы, более реальные цифры, больше информации которая позволяет этот процесс сделать планомерным - отметил Голубцов.

На вопрос, когда F-16 появятся в Украине и на сколько ощутимым будет их количество, Голубцов ответил: "Скажем так, я думаю, что первым кто об этом имеет право сказать – это высшее военно-политическое руководство. Я могу только сказать, что в соответствии с существующими планами это будет в этом году".

Он также выразил мнение, что россияне должны первые почувствовать на своей" шкуре", что F16 есть в Украине.

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На уточняющий вопрос, на сколько ощутимым будет количество, Голубцов сказал: "авиация воюет парами, звеньями, эскадрильями, поэтому мы будем начинать с меньшего и наращивать, как минимум звено у нас точно будет, как минимум. Хотя-это минимум, может быть и больше".

Кроме того, он отметил, что все самолеты, которые будут предоставляться Украине прошли определенную модернизацию.

"Там улучшенный прицел для обнаружения воздушных целей, там будет предоставляться вместе с самолетами специальный контейнер, который позволяет находить и наводить ракеты, бомбы на наземные цели. Также эта модернизация в основном касалась переоборудования самолета для использования именно высокоточного оружия", - рассказал Голубцов.

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Обычно звено содержит 3-4 самолета. Однако в зависимости от рода (вида) авиации, может состоять из разного количества самолетов.