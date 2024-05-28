Бельгія збирається поставити Україні 30 винищувачів F-16 до 2028 року
Київ • УНН
Бельгія поставить Україні 30 своїх винищувачів F-16 до 2028 року, причому перші літаки будуть поставлені до кінця цього року в межах безпекової угоди, яка буде підписана під час візиту Президента Зеленського до Брюсселя.
Бельгія поставить 30 своїх винищувачів F-16 Україні до 2028 року, заявила міністр закордонних справ країни Аджа Лябіб у вівторок в інтерв'ю програмі La Matinale телеканалу RTL, пише УНН.
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Бельгія запропонує Україні 30 своїх винищувачів-бомбардувальників F-16 до 2028 року з поставкою перших літаків ще "до кінця цього року", заявила у вівторок міністр закордонних справ країни.
Це зобов’язання буде оформлено в угоді, яка буде підписана цього вівторка в Брюсселі з нагоди візиту до столиці Бельгії Ппрезидента України Володимира Зеленського, сказала очільниця бельгійської дипломатії.
Бельгія увійшла до "коаліції F-16" минулого року разом із Нідерландами, Данією та Норвегією, щоб надати Україні винищувачі-бомбардувальники для протистояння російському наступу. Спочатку Бельгія займалася лише навчанням, технічною та матеріально-технічною підтримкою. Але восени минулого року уряд країни пообіцяв також надати певну кількість літаків, щойно їй будуть доставлені перші винищувачі F-35.
Міноборони Бельгії, як повідомляється, також візьме боєприпаси зі своїх складів для оснащення призначених для України F-16.
За словами пані Лябіб, ця підтримка України необхідна, щоб зупинити володимира путіна, сповненого, за її словами, наміру посунути кордони європейських країн, і забезпечити безпеку Бельгії.
Чи можуть російські танки одного дня вдертися до Брюсселя? "Якщо ми дозволимо (володимиру путіну) цьому статися, це не неможливий сценарій", - сказала очільниця бельгійської дипломатії.
Зеленський у вівторок зустрінеться з премʼєром Бельгії та підпише безпекову угоду28.05.24, 00:45 • 21063 перегляди