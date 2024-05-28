Бельгия собирается поставить Украине 30 истребителей F-16 до 2028 года

Бельгия поставит 30 своих истребителей F-16 Украине до 2028 года, заявила министр иностранных дел страны Аджа Лябиб во вторник в интервью программе La Matinale телеканала RTL, пишет УНН.

Детали

Бельгия предложит Украине 30 своих истребителей-бомбардировщиков F-16 до 2028 года с поставкой первых самолетов еще "до конца этого года", заявила во вторник министр иностранных дел страны.

Это обязательство будет оформлено в соглашении, которое будет подписано в этот вторник в Брюсселе по случаю визита в столицу Бельгии Президента Украины Владимира Зеленского, сказала руководительница бельгийской дипломатии.

Бельгия вошла в "коалицию F-16" в прошлом году вместе с Нидерландами, Данией и Норвегией, чтобы предоставить Украине истребители-бомбардировщики для противостояния российскому наступлению. Сначала Бельгия занималась только обучением, технической и материально-технической поддержкой. Но осенью прошлого года правительство страны пообещало также предоставить определенное количество самолетов, как только ей будут доставлены первые истребители F-35.

Минобороны Бельгии, как сообщается, также возьмет боеприпасы со своих складов для оснащения предназначенных для Украины F-16.

По словам госпожи Лябиб, эта поддержка Украины необходима, чтобы остановить владимира путина, полного, по ее словам, намерения подвинуть границы европейских стран, и обеспечить безопасность Бельгии.

Могут ли российские танки однажды ворваться в Брюссель? "Если мы позволим (владимиру путину) этому произойти, это не невозможный сценарий", - сказала глава бельгийской дипломатии.

Зеленский во вторник встретится с премьером Бельгии и подпишет соглашение по безопасности