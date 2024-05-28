Зеленский во вторник встретится с премьером Бельгии и подпишет соглашение по безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский посетит Бельгию во вторник и подпишет соглашение о безопасности с премьер-министром Александром Де Кроо, сообщило бельгийское правительство, передает УНН.

Детали

Президент попросил больше военной помощи от своих западных союзников, поскольку украинские войска борются с российскими войсками.

Зеленский и Де Кроо также проведут пресс-конференцию в Брюсселе, говорится в письменном заявлении правительства Бельгии в понедельник, анонсируя визит президента Украины.

В понедельник он посетил Испанию, которая пообещала военную помощь на 1 миллиард евро.

Зеленский в Мадриде встретился с главами палат и фракций парламента Испании