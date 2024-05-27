Зеленский в Мадриде встретился с главами палат и фракций парламента Испании

Во время визита в Испанию презиеднт Украины Владимир Зеленский встретился с председателями Конгресса депутатов и Сената Генеральных кортесов Испании. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Детали

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с председателями Конгресса депутатов и Сената Генеральных кортесов Испании Франсиной Арменголь и Педро Ролланом, а также с председателями фракций испанского парламента. На встрече присутствовали представители всех партий Конгресса депутатов и Сената - говорится в заявлении ОП.

Глава государства отметил поддержку Украины со стороны парламента Испании во время полномасштабной агрессии России.

Все фракции поддержали дальнейшее оказание всесторонней помощи Украине, выразили полную поддержку ее суверенитета и территориальной целостности. во время встречи обсудили развитие сотрудничества между парламентами двух стран.

Отдельное внимание уделили подготовке Глобального саммита мира, а также отметили важность как можно более широкого присутствия стран со всех континентов, в частности государств Латинской Америки.

Кроме того, Владимир Зеленский пригласил испанских парламентариев посетить Украину.

Напомним

Во время своего визита в Испанию президент Украины Владимир Зеленский встретился с королем Фелипе VI, поблагодарив за гуманитарную помощь Испании Украине и поддержку украинских беженцев.