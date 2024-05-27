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Зеленский в Мадриде встретился с главами палат и фракций парламента Испании

Зеленский в Мадриде встретился с главами палат и фракций парламента Испании

Киев  •  УНН

27 мая 2024, 18:20  •  9017 просмотра

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Во время визита в Испанию президент Украины Владимир Зеленский встретился с руководителями Конгресса депутатов и Сената Испании, которые выразили поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также обсудили сотрудничество между парламентами и подготовку к Глобальному саммиту мира.

Во время визита в Испанию презиеднт Украины Владимир Зеленский встретился с председателями Конгресса депутатов и Сената Генеральных кортесов Испании. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Детали 

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с председателями Конгресса депутатов и Сената Генеральных кортесов Испании Франсиной Арменголь и Педро Ролланом, а также с председателями фракций испанского парламента. На встрече присутствовали представители всех партий Конгресса депутатов и Сената

- говорится в заявлении ОП. 

Глава государства отметил поддержку Украины со стороны парламента Испании во время полномасштабной агрессии России.

Все фракции поддержали дальнейшее оказание всесторонней помощи Украине, выразили полную поддержку ее суверенитета и территориальной целостности. во время встречи обсудили развитие сотрудничества между парламентами двух стран.

Отдельное внимание уделили подготовке Глобального саммита мира, а также отметили важность как можно более широкого присутствия стран со всех континентов, в частности государств Латинской Америки.

Кроме того, Владимир Зеленский пригласил испанских парламентариев посетить Украину.

Напомним

Во время своего визита в Испанию президент Украины Владимир Зеленский встретился с королем Фелипе VI, поблагодарив за гуманитарную помощь Испании Украине и поддержку украинских беженцев.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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