Зеленський в Мадриді зустрівся з головами палат і фракцій парламенту Іспанії
Київ • УНН
Під час візиту до Іспанії президент України Володимир Зеленський зустрівся з керівниками Конгресу депутатів та Сенату Іспанії, які висловили підтримку суверенітету та територіальної цілісності України, а також обговорили співпрацю між парламентами та підготовку до Глобального саміту миру.
Під час візиту до Іспанії презиеднт України Володимир Зеленський зустрівся з головами Конгресу депутатів та Сенату Генеральних кортесів Іспанії. Про це пише УНН з посиланням на пресслужбу Офісу президента.
Деталі
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з головами Конгресу депутатів та Сенату Генеральних кортесів Іспанії Франсиною Арменголь та Педро Ролланом, а також з головами фракцій іспанського парламенту. На зустрічі були присутні представники всіх партій Конгресу депутатів та Сенату
Глава держави відзначив підтримку України з боку парламенту Іспанії під час повномасштабної агресії росії.
Усі фракції підтримали подальше надання всебічної допомоги Україні, висловили повну підтримку її суверенітету й територіальної цілісності.Під час зустрічі обговорили розвиток співпраці між парламентами двох країн.
Окрему увагу приділили підготовці Глобального саміту миру, а також відзначили важливість якомога ширшої присутності країн з усіх континентів, зокрема держав Латинської Америки.
Окрім того, Володимир Зеленський запросив іспанських парламентарів відвідати Україну.
Нагадаємо
Під час свого візиту до Іспанії президент України Володимир Зеленський зустрівся з королем Феліпе VI, подякувавши за гуманітарну допомогу Іспанії Україні та підтримку українських біженців.