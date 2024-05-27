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Зеленський мав аудієнцію в короля Іспанії Феліпе VI

Зеленський мав аудієнцію в короля Іспанії Феліпе VI

Київ • УНН

 • 28300 перегляди

Під час свого візиту до Іспанії президент Зеленський зустрівся з королем Феліпе VI, подякувавши за гуманітарну допомогу Іспанії Україні та підтримку українських біженців, а також обговорив потенційну співпрацю з Інститутом Сервантеса та підписав двосторонню угоду про безпеку з прем'єр-міністром Санчесом.

Президент  України Володимир Зеленський в  рамках свого візиту до Іспанії зустрівся з королем країни Феліпе VI. Про це пише УНН з посиланням на заяву глави держави. 

Деталі 

На аудієнції в Короля Іспанії Феліпе VI висловив вдячність за зусилля Іспанії у сфері гуманітарної допомоги нашій країні та підтримки українських громадян, яких вона прихистила

- заявив український президент.

Він також висловив сподівання, що в Україні відкриють представництво офісу Інституту Сервантеса, де Король Іспанії є почесним головою Комітету патронів. 

В Іспанії Зеленського особисто зустрів Король Феліпе VI27.05.24, 14:02 • 18846 переглядiв

Окрім того, глава держави оприлюднив відео, з аудієнцією у короля Іспанії.

Іспанія допомагає, зміцнює нашу українську силу, яка тримає фронт проти російської агресії. Ця небайдужість рятує тисячі життів

- заявив Володимир Зеленський. 

Президент України запросив Його Величність Феліпе VI та Її Величність Королеву Летицію відвідати Україну у зручний для них час.

Я вдячний Іспанії та всім вам за те, що ваші серця не потемнішали. Ви допомагаєте, ви зміцнюєте нашу українську силу, яка тримає фронт проти російської агресії. І своєю небайдужістю ви рятуєте тисячі життів

- заявив Зеленський, звертаючись до присутніх на аудієнції в Короля Іспанії.
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Нагадаємо

Україна та Іспанія підписали в Мадриді двосторонню угоду про співпрацю у сфері безпеки, свої підписи під угодою поставили президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес. 

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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