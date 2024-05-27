Зеленський мав аудієнцію в короля Іспанії Феліпе VI
Київ • УНН
Під час свого візиту до Іспанії президент Зеленський зустрівся з королем Феліпе VI, подякувавши за гуманітарну допомогу Іспанії Україні та підтримку українських біженців, а також обговорив потенційну співпрацю з Інститутом Сервантеса та підписав двосторонню угоду про безпеку з прем'єр-міністром Санчесом.
Президент України Володимир Зеленський в рамках свого візиту до Іспанії зустрівся з королем країни Феліпе VI. Про це пише УНН з посиланням на заяву глави держави.
Деталі
На аудієнції в Короля Іспанії Феліпе VI висловив вдячність за зусилля Іспанії у сфері гуманітарної допомоги нашій країні та підтримки українських громадян, яких вона прихистила
Він також висловив сподівання, що в Україні відкриють представництво офісу Інституту Сервантеса, де Король Іспанії є почесним головою Комітету патронів.
В Іспанії Зеленського особисто зустрів Король Феліпе VI27.05.24, 14:02 • 18846 переглядiв
Окрім того, глава держави оприлюднив відео, з аудієнцією у короля Іспанії.
Іспанія допомагає, зміцнює нашу українську силу, яка тримає фронт проти російської агресії. Ця небайдужість рятує тисячі життів
Президент України запросив Його Величність Феліпе VI та Її Величність Королеву Летицію відвідати Україну у зручний для них час.
Я вдячний Іспанії та всім вам за те, що ваші серця не потемнішали. Ви допомагаєте, ви зміцнюєте нашу українську силу, яка тримає фронт проти російської агресії. І своєю небайдужістю ви рятуєте тисячі життів
Нагадаємо
Україна та Іспанія підписали в Мадриді двосторонню угоду про співпрацю у сфері безпеки, свої підписи під угодою поставили президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес.