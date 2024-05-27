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В Іспанії Зеленського особисто зустрів Король Феліпе VI

В Іспанії Зеленського особисто зустрів Король Феліпе VI

Київ • УНН

 • 18846 перегляди

Король Іспанії Феліпе VI особисто привітав українську делегацію на чолі з Президентом Володимиром Зеленським після прибуття до Іспанії.

Українську делегацію під головуванням Президента Володимира Зеленського в Іспанії зустрів особисто Король Феліпе VI. Про це голова держави повідомив у соцмережі X, передає УНН

Для України та українців особлива честь, що після прибуття до Іспанії нашу делегацію особисто привітав Його Величність Король Феліпе VI

- написав Зеленський у соцмережі X.

Раніше УНН повідомляв, що Президент України Володимир Зеленський в Іспанії планує підписати безпекову угоду, обговорити військову допомогу, а також скоординувати кроки для майбутніх Саміту миру та саміту ЄС. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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