В Іспанії Зеленського особисто зустрів Король Феліпе VI
Київ • УНН
Король Іспанії Феліпе VI особисто привітав українську делегацію на чолі з Президентом Володимиром Зеленським після прибуття до Іспанії.
Українську делегацію під головуванням Президента Володимира Зеленського в Іспанії зустрів особисто Король Феліпе VI. Про це голова держави повідомив у соцмережі X, передає УНН.
Для України та українців особлива честь, що після прибуття до Іспанії нашу делегацію особисто привітав Його Величність Король Феліпе VI
Раніше УНН повідомляв, що Президент України Володимир Зеленський в Іспанії планує підписати безпекову угоду, обговорити військову допомогу, а також скоординувати кроки для майбутніх Саміту миру та саміту ЄС.