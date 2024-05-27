В Испании Зеленского лично встретил Король Фелипе VI в Испании
Киев • УНН
Король Испании Фелипе VI лично поздравил украинскую делегацию во главе с Президентом Владимиром Зеленским по прибытии в Испанию.
Украинскую делегацию под председательством Президента Владимира Зеленского в Испании встретил лично Король Фелипе VI. Об этом глава государства сообщил в соцсети X, передает УНН.
Для Украины и украинцев особая честь, что по прибытии в Испанию нашу делегацию лично поздравил Его Величество Король Фелипе VI
Ранее УНН сообщал, что Президент Украины Владимир Зеленский в Испании планирует подписать соглашение по безопасности, обсудить военную помощь, а также скоординировать шаги для будущих Саммита мира и саммита ЕС.
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В Испании Зеленского лично встретил Король Фелипе VI в Испании
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