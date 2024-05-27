В Испании Зеленского лично встретил Король Фелипе VI в Испании

Германия выделяет миллионы на гуманитарную помощь Украине, в частности для оккупированных россией регионов

Германия выделяет 60 миллионов евро на гуманитарную помощь Украине, в частности оккупированным Россией регионам на востоке страны, поскольку из-за оккупации, которая длится уже более двух с половиной лет, людям там не хватает самого необходимого.