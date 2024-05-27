Зеленський прибув до Іспанії: планує підписати безпекову угоду та обговорити військову допомогу
Київ • УНН
Президент Зеленський відвідує Іспанію, щоб підписати угоду про безпеку, обговорити військову допомогу та навчання для України, а також скоординувати кроки для майбутніх самітів.
Президент України Володимир Зеленський прибув до Іспанії, де планує підписати безпекову угоду, обговорити військову допомогу, а також скоординувати кроки для майбутніх Саміту миру та саміту ЄС, про що повідомив у соцмережах у понеділок, пише УНН.
Прибув до Іспанії, щоб підписати двосторонню безпекову угоду та провести переговори з Прем’єр-міністром Педро Санчесом. Будемо говорити про продовження оборонної співпраці, підготовку нового пакету військової допомоги, тренування українських військових
Президент вказав, що попереду - два саміти: Саміт миру та Саміт Європейської ради. "Узгодимо наші кроки, щоб кожен з них дав конкретні результати", - зазначив він.
Також Зеленський, як очікується, буде прийнятий Його Величністю Королем Феліпе VI та зустрінеться з головами палат і фракцій іспанського парламенту.
Іспанія та Бельгія підтвердили участь у Саміті миру у Швейцарії - Зеленський07.05.24, 17:01 • 21504 перегляди