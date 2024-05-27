Зеленский прибыл в Испанию: планирует подписать соглашение по безопасности и обсудить военную помощь

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Испанию, где планирует подписать соглашение по безопасности, обсудить военную помощь, а также скоординировать шаги для будущих Саммита мира и саммита ЕС, о чем сообщил в соцсетях в понедельник, пишет УНН.

Прибыл в Испанию, чтобы подписать двустороннее соглашение по безопасности и провести переговоры с Премьер-министром Педро Санчесом. Будем говорить о продолжении оборонного сотрудничества, подготовке нового пакета военной помощи, тренировке украинских военных - указал Зеленский.

Президент указал, что впереди - два саммита: Саммит мира и Саммит Европейского совета. «Согласуем наши шаги, чтобы каждый из них дал конкретные результаты», - отметил он.

Также Зеленский, как ожидается, будет принят Его Величеством Королем Фелипе VI и встретится с председателями палат и фракций испанского парламента.

Испания и Бельгия подтвердили участие в Саммите мира в Швейцарии - Зеленский