Испания и Бельгия подтвердили участие в Саммите мира в Швейцарии - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с премьер-министрами Испании и Бельгии, которые подтвердили участие их стран в инаугурационном Саммите мира в Украине, который состоится в Швейцарии 15-16 июня. Об этом Глава государства сообщил во вторник в соцсети X, пишет УНН.

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"Хороший телефонный разговор с Педро Санчесом. Премьер-министр Испании подтвердил свое участие в инаугурационном Саммите мира. Благодарен ему за активную поддержку Формулы мира и ее адвокацию среди стран Латинской Америки и Африки", - написал Зеленский.

Президент указал, что с испанским лидером "отметили завершение переговоров по тексту двустороннего соглашения по безопасности в рамках Вильнюсской декларации стран G7". А также поблагодарил его "за всю оборонную поддержку, в частности в вопросах усиления ПВО". "Обсудили ее продолжение", - указал Зеленский.

Президент Украины также сообщил, что провел телефонный разговор с премьер-министром Бельгии Александром де Кроо. "Поблагодарил за подтверждение участия в Саммите мира в Швейцарии. Для нас важна принципиальная позиция Бельгии по Формуле мира", - отметил Зеленский.

По его словам, с бельгийским лидером обсудили также оборонное и политическое сотрудничество. «Ценим решение бельгийского правительства о начале передачи Украине самолетов F-16 уже в этом году», - отметил Президент.

"Также отметил важную роль бельгийского председательства в ЕС в контексте нашей интеграции. Рассчитываем на фактическое начало переговоров о присоединении уже в июне", - подчеркнул Зеленский.

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