Зеленский пригласил на Саммит мира лидеров Литвы, Польши, Канады и Эстонии

Президент Украины Владимир Зеленский провел сегодня несколько международных разговоров, в частности обсудил предстоящий Глобальный саммит мира в Швейцарии с президентами Литвы и Польши - Гитанасом Науседой и Анджеем Дудой, а также премьерами Эстонии и Канады - Каей Каллас и Джастином Трюдо, куда лично их пригласил. Об этом Президент рассказал в вечернем обращении, передает УНН.

Днем было несколько международных разговоров - сейчас мы очень активно работаем, готовя инаугурационный Саммит - Саммит мира в Швейцарии. И важно, чтобы на Саммите смогли проявить свое лидерство как можно больше государств, как можно больше субъектов, которые заинтересованы в полной силе Устава ООН и международного права. Сегодня - президенты Литвы и Польши - Гитанас Науседа и Анджей Дуда, премьер-министры Эстонии и Канады - Кая Каллас и Джастин Трюдо. Лично их пригласил на Саммит - сказал Зеленский.

Президент поблагодарил за поддержку Формулы мира, отметив, что "такой мир и настоящее восстановление спокойствия в международных отношениях возможны только при условии, что мировое большинство присоединится к установлению мира и принудит к миру россию".

"Я благодарен всем партнерам, которые помогают нам с реализацией этой задачи. Я благодарен каждому лидеру, который коммуницирует с другими, чтобы они тоже были на Саммите и тоже сказали свое слово. Нынешний мир - это мир большинства, это такой мир, в котором никто не имеет и не должен иметь привилегию навязывать что-то другим народам. Тем более навязывать насилием. Все одинаково важны, и каждый народ одинаково заслуживает уважения. Именно в этом - наша Формула мира, она выгодна каждому народу, и Саммит мира позволяет не на словах, а реально показать, кто действительно за равноправие в мире", - добавил Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Эстонии Каей Каллас относительно Глобального саммита мира и потребностей Сил обороны.