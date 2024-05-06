Зеленський запросив на Саміт миру лідерів Литви, Польщі, Канади та Естонії

Президент України Володимир Зеленський провів сьогодні кілька міжнародних розмов, зокрема обговорив майбутній Глобальний саміт миру у Швейцарії з президентами Литви та Польщі – Гітанасом Наусєдою та Анджеєм Дудою, а також прем’єрами Естонії та Канади – Каєю Каллас та Джастіном Трюдо, куди особисто їх запросив. Про це Президент розповів у вечірньому зверненні, передає УНН.

Вдень було кілька міжнародних розмов – зараз ми надзвичайно активно працюємо, готуючи інавгураційний Саміт – Саміт миру у Швейцарії. І важливо, щоб на Саміті змогли проявити своє лідерство якнайбільше держав, якнайбільше суб’єктів, які зацікавлені у повній силі Статуту ООН та міжнародного права. Сьогодні – президенти Литви та Польщі – Гітанас Наусєда та Анджей Дуда, прем’єр-міністри Естонії та Канади – Кая Каллас та Джастін Трюдо. Особисто їх запросив на Саміт - сказав Зеленський.

Президент подякував за підтримку Формули миру, зазначивши, що "такий мир і справжнє відновлення спокою в міжнародних відносинах можливі лише за умови, що світова більшість долучиться до встановлення миру й примусить до миру росію".

"Я вдячний усім партнерам, які допомагають нам із реалізацією цього завдання. Я вдячний кожному лідеру, який комунікує з іншими, щоб вони теж були на Саміті й теж сказали своє слово. Теперішній світ – це світ більшості, це такий світ, у якому ніхто не має і не повинен мати привілею нав’язувати щось іншим народам. Тим більше нав’язувати насильством. Всі однаково важливі, і кожен народ однаково заслуговує на повагу. Саме в цьому – наша Формула миру, вона вигідна кожному народу, і Саміт миру дає змогу не на словах, а реально показати, хто справді за рівноправ’я у світі", - додав Зеленський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленськи провів телефонну розмову з прем’єр-міністеркою Естонії Каєю Каллас щодо Глобального саміту миру та потреб Сил оборони.