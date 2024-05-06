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Зеленський провів розмову з прем'єркою Естонії: говорили про потреби ЗСУ та безпекову угоду

Зеленський провів розмову з прем'єркою Естонії: говорили про потреби ЗСУ та безпекову угоду

Київ • УНН

 • 18119 перегляди

Президент України Володимир Зеленський обговорив з прем'єр-міністром Естонії Каллас майбутній Глобальний саміт миру, оборонні потреби України та завершення роботи над двосторонньою угодою про безпеку на основі Вільнюської декларації G7.

Президент України Володимир Зеленськи провів телефонну розмову з прем’єр-міністеркою Естонії Каєю Каллас щодо Глобального саміту миру та потреб Сил оборони. Про це пише УНН з посиланням на заяву глави держави на своїй сторінці в X.

Деталі 

Я зателефонував прем’єр-міністру Естонії і подякував їй за бажання взяти участь у саміті миру в Швейцарії

- заявив Зеленський.

Президент України розповів естонській прем'єрці про  порядок денний інавгураційного саміту та спроби росії підірвати його успіх.

Естонія розробила механізм компенсації, який передбачає використання російських коштів на потреби України – Шмигаль03.04.24, 23:14 • 103538 переглядiв

Я також поінформував Прем’єр-міністра Естонії про бойову обстановку та термінову потребу України у додатковій ППО. Ми обговорили завершення нашої двосторонньої угоди про безпеку на основі Вільнюської декларації G7

- резюмував Володимир Зеленський. 

Доповнення

Україна надіслала запрошення більш ніж 150 країнам і міжнародним організаціям на Глобальний саміт миру, який відбудеться влітку цього року у Швейцарії. Голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Київ очікує велику присутність країн в участі у Глобальному саміті миру.

Нагадаємо

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час зустрічі із Президентом Естонії Аларом Карісом у Таллінні обговорив можливість створення спільних оборонних підприємств.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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kaia-kallasКая Каллас
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