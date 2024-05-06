Зеленский провел разговор с премьером Эстонии: говорили о потребностях ВСУ и соглашении по безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Эстонии Каей Каллас относительно Глобального саммита мира и потребностей Сил обороны. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление главы государства на своей странице в X.

Детали

Я позвонил премьер-министру Эстонии и поблагодарил ее за желание принять участие в саммите мира в Швейцарии - заявил Зеленский.

Президент Украины рассказал эстонскому премьеру о повестке дня инаугурационного саммита и попытках России подорвать его успех.

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Я также проинформировал Премьер-министра Эстонии о боевой обстановке и срочной потребности Украины в дополнительной ПВО. Мы обсудили завершение нашего двустороннего соглашения о безопасности на основе Вильнюсской декларации G7 - резюмировал Владимир Зеленский.

Дополнение

Украина направила приглашение более чем 150 странам и международным организациям на Глобальный саммит мира, который состоится летом этого года в Швейцарии. Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Киев ожидает большое присутствие стран в участии в Глобальном саммите мира.

Напомним

Премьер-министр Денис Шмыгаль во время встречи с Президентом Эстонии Аларом Карисом в Таллинне обсудил возможность создания совместных оборонных предприятий.