Эстония разработала механизм компенсации, который предусматривает использование российских средств на нужды Украины - Шмыгаль

Эстония завершила разработку механизма компенсации, предусматривающего использование российских средств на нужды Украины, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Эстонии Каей Каллас, передает УНН.

Детали

Эстония сегодня среди лидеров по объемам предоставленной оборонной и гуманитарной помощи Украине в расчете на душу населения. По состоянию на сегодня предоставлено оборонной помощи на сумму более 520 млн евро, что составляет около 1,4% ВВП страны сказал Шмыгаль.

Он добавил, что Украина особенно ценит, что поддержка Эстонии приобретает долгосрочный характер. Правительство Эстонии разработало "Стратегию победы Украины", которая предусматривает ежегодную оборонную помощь Украине в размере 0,25% ВВП в течение следующих четырех лет.

Как отметил Шмыгаль, во время встречи с премьер-министром Эстонии они подробно обсудили механизм компенсации нанесенного Украине ущерба со стороны России.

Без всяких сомнений, убытки должны быть возмещены путем замороженных российских активов. Эстония уже завершила разработку механизма компенсации, который предусматривает использование российских средств на нужды Украины. С нетерпением ожидаем его окончательного одобрения отметил глава правительства Украины.

Дополнение

Отдельно премьер-министр Украины поблагодарил эстонскую сторону за активную практическую поддержку Формулы мира президента Зеленского. Недавно Эстония согласилась стать солидером пункта 5 формулы "Выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности".

Шмыгаль отметил, что Эстония играет лидерскую роль также в евроатлантической и европейской интеграции Украины.

Ожидаем начать переговоры о нашем вступлении в ЕС уже в ближайшие месяцы. Уверен, что Эстония - наш надежный партнер в этом вопросе подчеркнул премьер.

Глава украинского правительства также выразил надежду на поддержку Эстонией решения о продлении автономных мер по либерализации торговли. По его словам, от беспошлинной торговли выиграют не только украинские, а и европейские компании, которые экспортируют к нам товаров и услуг на десятки миллиардов долларов.

Также наша стратегическая задача - продолжить развитие транспортной логистики. В частности, считаем перспективным приобщить Украину к логистическому проекту Rail Baltica. Это откроет новые возможности для нашего экспорта и создаст еще одну опору для украинской экономики отметил премьер-министр Украины.

Отдельно Шмыгаль отметил важность наложения санкций на агропродукцию российского и белорусского производства. Он также отметил, что Эстония становится одним из ключевых партнеров в вопросе восстановления.

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