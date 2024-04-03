Украина и Эстония обсудили создание совместных оборонных предприятий

Премьер-министр Денис Шмыгаль во время встречи с Президентом Эстонии Аларом Карисом в Таллинне обсудил возможность создания совместных оборонных предприятий. Об этом Шмыгаль сообщил в Telegram, передает УНН.

Украина нуждается в большем количестве оружия, чтобы изгнать Россию со всех наших земель. Ценим приобщение Эстонии к инициативам по военной поддержке. Мы наращиваем собственное производство оружия. В этом контексте подняли вопрос создания совместных оборонных предприятий - написал Шмыгаль.

По словам премьера, стороны говорили также о евроинтеграционных и евроатлантических стремлениях Украины. Шмыгаль указал, что Украина должна быть членом ЕС и НАТО и Киев полагаемся на поддержку Эстонии.

Украинский премьер также напомнил, что Карис был среди европейских лидеров, которые посетили Украину сразу после освобождения Киевщины два года назад. Он поблагодарил президента Эстонии за этот знаковый визит.

Эстония поможет Украине с энергетическим оборудованием на фоне последних обстрелов рф - Шмыгаль

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В армии Эстонии считают, что россия может воспользоваться застоем в поставках оружия и начать новое наступление из-за своего превосходства в живой силе, хотя оценить вероятность этого крайне сложно.