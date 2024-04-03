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Украина и Эстония обсудили создание совместных оборонных предприятий
Шмыгаль и Президент Эстонии обсудили возможность создания совместных оборонных предприятий, а также европейские и евроатлантические стремления Украины.
Эстония поможет Украине с энергетическим оборудованием на фоне последних обстрелов рф - Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль посетил Эстонию, чтобы обсудить вопросы европейской интеграции, сотрудничества в сфере кибербезопасности против российских кибератак, военной помощи, санкций против России, конфискации российских активов в пользу Украины и поддержки Эстонией украинской "Формулы мира".
В ООН выразили опасения, что мировое сообщество "стало равнодушным" к войне в Украине
Верховный комиссар ООН по правам человека выражает обеспокоенность растущим равнодушием международного сообщества к продолжающейся войне в Украине, которая повлекла за собой огромные страдания и жертвы.
Пограничники и нацгвардейцы уничтожили вражеский центр управления РЭБ
Украинские пограничники совместно с Национальной гвардией уничтожили антенное оборудование и пункт управления средствами радиоэлектронной борьбы на Запорожском направлении.
50 художественных школ и колледжей полностью разрушены за два года войны - Минкульт
Из-за российской агрессии за последние два года в Украине было полностью разрушено 50 художественных школ и колледжей и 72 повреждены. Более 3 500 преподавателей художественных дисциплин остались без работы, а 44 500 детей не смогли продолжить свое художественное образование.
В Украину прибыл вицеспикер Сеймаса Литвы: встретился со Стефанчуком и обсудил совместное производство оружия
Вице-спикер Сеймаса Литвы Паулюс Саударгас прибыл в Киев, где встретился с Председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком, чтобы обсудить вопросы оборонной поддержки Украины.
Количество высланных из ЕС в 2023 году россиян выросло на треть - росСМИ
В 2023 году гражданам рф было выдано более 7 000 приказов о выезде из ЕС, что на 34% больше, чем в 2022 году, причем больше всего выслала Германия - 2 000 россиян.
Лубинец предложил ЮАР стать посредником для возвращения всех украинцев домой
Дмитрий Лубинец, Уполномоченный Верховной Рады по правам человека, предложил ЮАР стать важным посредником в возвращении всех украинцев домой.
Кулеба прибыл в штаб-квартиру НАТО: начал двусторонние встречи, обсуждает военную помощь и ПВО
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба начал двусторонние встречи в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, обсудив с министром иностранных дел Дании Ларсом Льокке Расмуссеном приоритетные военные потребности Украины, включая системы противовоздушной обороны и ракеты, и поблагодарив Данию за ее поддержку Украины.
Применение Россией ядерного оружия полностью изменит ситуацию для США - Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил, что применение Россией ядерного оружия полностью изменило бы ситуацию для США, но Америка хочет избежать прямой войны с РФ, продолжая поддерживать Украину.