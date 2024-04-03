Эстония поможет Украине с энергетическим оборудованием на фоне последних обстрелов рф - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль совершил визит в Эстонию для обсуждения вариантов помощи Киеву на фоне российской агрессии. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявления главы украинского правительства в Telegram-канале.

Детали

Отмечается, что в рамках визита в Эстонию встретился с представителями Рийгикогу (Парламента) во главе со Спикером Лаури Хуссаром.

Стороны обсудили евроинтеграцию и сотрудничество в киберсфере. Денис Шмыгаль отметил, что Эстония также имеет опыт отражения российских кибератак.

Пушки и снаряды: Эстония анонсировала пакет военной помощи Украине на 20 миллионов евро

Отдельно Шмыгаль поблагодарил эстонских партнеров за готовность помочь с энергетическим оборудованием. В этом контексте участники встречи коснулись актуальных потребностей, ведь россия продолжает энергетический террор.

Ценим приобщение Эстонии к чешской инициативе по закупке артиллерийских боеприпасов, а также поддержку санкционных пакетов против агрессора. Тесно сотрудничаем над тем, чтобы конфисковать российские активы в пользу Украины - подчеркнул премьер-министр Украины.

Дополнение

Глава украинского правительства также поблагодарил Эстонию за поддержку важных для нашей страны резолюций и содействие в реализации Формулы мира президента Украины.

Напомним,

Эстония предложила план финансирования Украины на 120 миллиардов евро ежегодно, за счет средств, привлеченных через еврооблигации или национальные бюджеты.