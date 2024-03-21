Пушки и снаряды: Эстония анонсировала пакет военной помощи Украине на 20 миллионов евро

Эстония готовит новый пакет военной помощи Украине, который будет включать артиллерийские боеприпасы, противотанковые пушки и снайперское снаряжение. Об этом сообщает Минобороны Эстонии, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что во время визита в Киев министр обороны Эстонии Ханно Певкур во время визита в Киев в четверг анонсировал следующий пакет военной помощи на 20 миллионов евро.

В пакет входят, например, безоткатные противотанковые пушки, взрывчатые материалы, различные снаряды, противогазы, снайперское оборудование, боеприпасы меньшего калибра и прочее. Мы составили пакет помощи таким образом, чтобы Украина получила от него максимальную пользу, при этом не пострадала боеготовность Сил обороны Эстонии - сообщил Певкур.

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Также в пакете снаряды калибра 155 мм, что является дополнительным вкладом Эстонии в инициативу Европейского Союза по отправке в Украину миллиона снарядов.

Дополнение

Вклад Эстонии частично профинансирует Дания. Точное количество боеприпасов не разглашается из соображений безопасности.

Певкур отметил, что с приближением лета Украине нужны прежде всего боеприпасы, все элементы противовоздушной обороны, а также запчасти и средства радиоэлектронной борьбы.

Напомним

Эстония предложила план финансирования для Украины на 120 миллиардов евро в год. В Таллинне считают лучшим способом для достижения этой цели - это заимствования на финансовых рынках или взятие из национальных бюджетов.