Министр обороны Германии объявил о новом пакете помощи для Украины на 500 миллионов евро

Министр обороны Германии Борис Писториус объявил о выделении Украине нового пакета помощи на 500 миллионов евро. Об этом он заявил на пресс-конференции во время встречи так называемой контактной группы по Украине в Рамштайн, передает УНН со ссылкой на Tagesschau.

Это "немецкий пакет", - сказал Писториус представителям СМИ.

Как отмечается, Германия планирует поставить 10 000 артиллерийских снарядов из запасов бундесвера. Новый пакет помощи также будет включать 100 бронированных машин для пехоты и 100 транспортных машин.

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