Министр обороны Германии объявил о новом пакете помощи для Украины на 500 миллионов евро

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт
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Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт

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Фонд гарантирования вкладов продает имущество банков по заниженным ценам - владелец "Мегабанка"
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Фонд гарантирования вкладов продает имущество банков по заниженным ценам - владелец "Мегабанка"

Эксклюзив
путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир
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путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир

Эксклюзив
НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации
18 марта 2024, 09:47  •  137433 просмотра

НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт
18 марта 2024, 08:54  •  133171 просмотра

Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт

Эксклюзив
Весеннее равноденствие перед лунным затмением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 – 24 марта
18 марта 2024, 06:06  •  131871 просмотра

Весеннее равноденствие перед лунным затмением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 – 24 марта

Эксклюзив
Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив
15 марта 2024, 23:06  •  191631 просмотра

Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив

Эксклюзив
Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"
15 марта 2024, 12:49  •  190979 просмотра

Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"

Эксклюзив
На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз
15 марта 2024, 10:54  •  187762 просмотра

На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз

Эксклюзив
Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт
15 марта 2024, 08:44  •  170694 просмотра

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18 марта 2024, 13:13  •  150011 просмотра
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13 марта 2024, 09:59  •  379060 просмотра

Министр обороны Германии объявил о новом пакете помощи для Украины на 500 миллионов евро

Германия объявила о новом пакете помощи Украине на сумму 500 млн евро, включающем артиллерийские снаряды, бронетехнику и транспортные средства.

Анонсы •   •  10591 просмотра
Министр обороны Германии объявил о новом пакете помощи для Украины на 500 миллионов евро

В Аргентине прошли протесты против правительственных мер, полиция применила слезоточивый газ

Протесты против правительственных мер жесткой экономии в Аргентине привели к столкновениям между полицией и демонстрантами, причем полиция применила слезоточивый газ, водометы и дубинки против протестующих, которые заблокировали дороги в Буэнос-Айресе.

Новости Мира •   •  7299 просмотра
В Аргентине прошли протесты против правительственных мер, полиция применила слезоточивый газ

Украина в этом году завершит отопительный сезон раньше - глава Нафтогаза

Украина досрочно завершит отопительный сезон в конце марта из-за плюсовой температуры, и страна спокойно пережила зиму, несмотря на атаки рф на ее инфраструктуру.

Война •   •  9924 просмотра
Украина в этом году завершит отопительный сезон раньше - глава Нафтогаза

14 тел найдено после нападения на пригород столицы Гаити, где третью неделю не унимается бандитское насилие

По меньшей мере 14 человек были убиты в богатом пригороде столицы Гаити после недель бандитских разборок, которые уже привели к отставке премьер-министра.

Новости Мира •   •  8440 просмотра
14 тел найдено после нападения на пригород столицы Гаити, где третью неделю не унимается бандитское насилие

Хотел сбежать к оккупантам: правоохранители задержали коллаборанта, который следил за ВСУ во время оккупации Харьковщины

Коллаборациониста с Харьковщины, который помогал российскому агрессору, фиксируя места дислокации украинских войск и помогая на российских блокпостах, задержали при попытке побега на оккупированную территорию, ему грозит до 12 лет заключения.

Война •   •  10833 просмотра
Хотел сбежать к оккупантам: правоохранители задержали коллаборанта, который следил за ВСУ во время оккупации Харьковщины

Омбудсмен: рф блокирует визиты МККК к украинским военнопленным

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека заявил, что россия нарушает международное право, не позволяя МККК посетить украинских военнопленных, препятствуя подтверждению их статуса, но Украина работает над ускорением обмена пленными через новые страны-посредники.

Война •   •  11856 просмотра
Омбудсмен: рф блокирует визиты МККК к украинским военнопленным

Украинская национальная сборная получила рекордные 76 медалей на соревнованиях Воздушных Сил США

Украинская сборная получила рекордные 76 медалей, среди которых 44 золотые, 20 серебряных и 12 бронзовых, на международных спортивных соревнованиях для ветеранов войны и раненых военнослужащих "United States Air Force Trials 2024".

спорт •   •  8647 просмотра
Украинская национальная сборная получила рекордные 76 медалей на соревнованиях Воздушных Сил США

россия разрушила более 200 медучреждений за более чем два года войны - Минздрав

За более чем два года войны россия повредила 1 543 медицинских учреждения и полностью разрушила еще 204 в Украине.

Война •   •  10057 просмотра
россия разрушила более 200 медучреждений за более чем два года войны - Минздрав

Все больше россиян на себе ощущают последствия войны, среди населения накапливается усталость от путинского режима - Юсов

Все больше россиян ощущают на себе последствия путинской войны в Украине, что приводит к росту усталости и недовольства его режимом среди населения.

Война •   •  8759 просмотра
Все больше россиян на себе ощущают последствия войны, среди населения накапливается усталость от путинского режима - Юсов

22 населенных пункта на Сумщине полностью эвакуированы

22 из 115 населенных пунктов в 5-километровой зоне возле границы в Сумской области Украины были полностью эвакуированы из-за продолжающихся боевых действий, и на сегодняшний день эвакуировано около 820 детей.

Общество •   •  10896 просмотра
22 населенных пункта на Сумщине полностью эвакуированы