"Рамштайн-20": Германия анонсировала новый пакет помощи для Украины, Эстония заявила о "вариантах" по боеприпасам

Министр обороны Германии Борис Писториус анонсировал новый пакет военной помощи для Украины перед заседанием Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн"), сообщает Радио Свобода, пишет УНН.

Прогресс в направлении боеприпасов есть. С одной стороны, благодаря чешской инициативе, но мы также сможем объявить еще один пакет здесь сегодня. Итак, дело продвигается иногда маленькими, иногда большими шагами, но главное - это постоянные поставки боеприпасов - заявил Писториус 19 марта на авиабазе Рамштайн в Германии.

На вопрос о прогрессе по дальнобойным ракетам Taurus, Писториус отметил, что об этом "новостей нет".

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур, в свою очередь, как указано, отметил, что его страна имеет "различные варианты по отправке большего количества боеприпасов в Украину".

Возможно, найдем еще немного денег, чтобы купить их за пределами Европы - имею в виду снаряды для отправки в Украину. А завтра я буду в Киеве - отметил Певкур.

Министр обороны Украины Рустем Умеров, прибыв на авиабазу Рамштайн, как сообщается, комментариев журналистам не давал.

Дополнение

Сегодня на авиабазе Рамштайн в Германии пройдет 20-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины.