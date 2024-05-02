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Запрошення на Глобальний саміт миру розіслані більш ніж 150 країнам і міжнародним організаціям - Єрмак

Запрошення на Глобальний саміт миру розіслані більш ніж 150 країнам і міжнародним організаціям - Єрмак

Київ • УНН

 • 52868 перегляди

Україна надіслала запрошення більш ніж 150 країнам і міжнародним організаціям на Глобальний саміт миру, який відбудеться влітку цього року у Швейцарії, з метою забезпечення широкої присутності для обговорення справедливого миру та дорожньої карти для залучення обох сторін до майбутнього мирного процесу, при цьому росія не запрошена на даному етапі.

Запрошення на Глобальний саміт миру, який пройде вже влітку у Швейцарії, розіслані більш ніж 150 країнам і міжнародним організаціям. Про це в ефірі телемарафону розповів голова Офісу президента Андрій Єрмак, передає УНН.

Ви знаєте, запрошення тільки розіслані. Запрошення розіслані більш ніж 150 країнам і міжнародним організаціям. Поки ще рано говорити про підтвердження, про кількість країн, які будуть приймати участь, але точно можу вам сказати, що це країни з усіх континентів. І безумовно, це країни Global South (Глобального півдня - ред.) так званого

 - сказав Єрмак.

Він зазначив, що Україна очікує велику присутність країн в участі у Глобальному саміті миру.

Це дуже важливо, тому що це буде ще одним підтвердженням, що сьогодні всі ці країни не просто турбує війна в Україні, але і турбує дійсно справедливий мир, і турбує, що сьогодні без перемоги України, без перемоги справедливого миру в Україні неможливо вірити, що те ж саме не станеться в будь-якому куточку нашої планети. Для нас важливий справедливий мир, і саме про цей справедливий мир будуть говорити лідери на саміті в Швейцарії 

- додав Єрмак.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський вчора заявляв, що було узгоджено фінальні штрихи у підготовці до Глобального саміту миру, а також анонсував багато зокрема й непублічної роботи з партнерами.

Швейцарія підтвердила, що 15 та 16 червня 2024 року організовує Саміт миру в Україні в Бюргенштоку, вказавши, що "росія на цьому етапі не запрошена", а саміт має на меті "спільно визначити дорожню карту щодо того, як залучити обидві сторони до майбутнього мирного процесу".

Павло Башинський

Павло Башинський

Політика
ofis-prezydenta-ukrainyОфіс Президента України
shveitsariiaШвейцарія
andrii-yermakАндрій Єрмак
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