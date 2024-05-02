Запрошення на Глобальний саміт миру розіслані більш ніж 150 країнам і міжнародним організаціям - Єрмак

Запрошення на Глобальний саміт миру, який пройде вже влітку у Швейцарії, розіслані більш ніж 150 країнам і міжнародним організаціям. Про це в ефірі телемарафону розповів голова Офісу президента Андрій Єрмак, передає УНН.

Ви знаєте, запрошення тільки розіслані. Запрошення розіслані більш ніж 150 країнам і міжнародним організаціям. Поки ще рано говорити про підтвердження, про кількість країн, які будуть приймати участь, але точно можу вам сказати, що це країни з усіх континентів. І безумовно, це країни Global South (Глобального півдня - ред.) так званого

Він зазначив, що Україна очікує велику присутність країн в участі у Глобальному саміті миру.

Це дуже важливо, тому що це буде ще одним підтвердженням, що сьогодні всі ці країни не просто турбує війна в Україні, але і турбує дійсно справедливий мир, і турбує, що сьогодні без перемоги України, без перемоги справедливого миру в Україні неможливо вірити, що те ж саме не станеться в будь-якому куточку нашої планети. Для нас важливий справедливий мир, і саме про цей справедливий мир будуть говорити лідери на саміті в Швейцарії