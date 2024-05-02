Швейцарія прийме Саміт миру в Україні 15-16 червня: розповіла про запрошених та мету конференції
Київ • УНН
Швейцарія організовує Саміт миру в Україні 15-16 червня 2024 року в Бургенштоці, метою якого є визначення дорожньої карти для залучення обох сторін до майбутнього мирного процесу та сприяння спільному розумінню досягнення справедливого і тривалого миру, заснованого на міжнародному праві.
Швейцарія підтвердила, що 15 та 16 червня 2024 року організовує Саміт миру в Україні в Бюргенштоку, вказавши, що "росія на цьому етапі не запрошена", а саміт має на меті "спільно визначити дорожню карту щодо того, як залучити обидві сторони до майбутнього мирного процесу", пише УНН з посиланням на МЗС країни.
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"Метою зустрічі глав держав і урядів є вироблення спільного розуміння шляху до справедливого та тривалого миру в Україні. Це має стати основою для мирного процесу", - вказали у МЗС Швейцарії.
Президент Швейцарії Віола Амгерд повідомила про дату конференції у Бюргенштоку 2 травня 2024 року через платформу соціальних мереж X.
"У відповідь на прохання України Швейцарія запросила понад 160 делегацій з усього світу приєднатися до першого Саміту миру в Україні 15-16 червня 2024 року на курорті Бюргеншток", - вказали у МЗС країни.
Саміт, як зазначається, "ґрунтуватиметься на дискусіях, які відбулися останніми місяцями, зокрема на українській Формулі миру та інших мирних пропозиціях, заснованих на Статуті ООН і ключових принципах міжнародного права". "Головна мета саміту – стимулювати майбутній мирний процес", - додали у МЗС країни. Щоб досягти цього, саміт, як вказано, має намір:
- "Забезпечити платформу для діалогу щодо шляхів досягнення всеосяжного, справедливого та міцного миру для України на основі міжнародного права та Статуту ООН";
- "Сприяти спільному розумінню можливої структури для досягнення цієї мети";
- "Спільно визначити дорожню карту щодо того, як залучити обидві сторони до майбутнього мирного процесу".
"Участь широкого кола держав та їхній внесок у дискусію матиме вирішальне значення для досягнення цих цілей. Швейцарія має давні традиції сприяння діалогу. Таким чином, вона вважає життєво важливим обмін різними думками щодо шляху до миру в Україні", - вказали у МЗС країни.
У МЗС Швейцарії вказали також, що "росія на цьому етапі не запрошена". "Швейцарія завжди виявляла відкритість щодо запрошення росії на цей саміт. Однак росія неодноразово і також публічно заявляла, що не зацікавлена брати участь у цьому першому саміті. Саміт у Швейцарії покликаний розпочати мирний процес. Швейцарія переконана, що росія має бути залучена до цього процесу. Мирний процес без росії немислимий", - ідеться у повідомленні МЗС Швейцарії.
Доповнення
Раніше Президент Володимир Зеленський повідомив, що перший Саміт миру відбудеться 15-16 червня в Бургенштоку, поблизу Люцерна, Швейцарія.
Зеленський: впевнений, що відвідати Саміт миру зацікавлена кожна миролюбна держава світу02.05.24, 11:12 • 16421 перегляд