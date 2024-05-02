Зеленський: впевнений, що відвідати Саміт миру зацікавлена кожна миролюбна держава світу

Президент України Володимир Зеленський висловив впевненість, що кожна миролюбна держава світу зацікавлена відвідати Саміт миру, який відбудеться 15-16 червня в Швейцарії, пише УНН.

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"Як раніше ми з президентом Швейцарії Віолою Амгерд домовилися, перший Саміт миру відбудеться 15-16 червня в Бургенштоку, поблизу Люцерна, Швейцарія. Очікується, що будуть присутні глави держав і урядів з усіх континентів", - написав Зеленський у X.

Зі слів Президента, саміт стане платформою для обговорення "шляхів досягнення всеосяжного, справедливого і міцного миру для України відповідно до Статуту ООН і міжнародного права". "Усі держави, запрошені на саміт, продемонстрували свою відданість цим принципам", - зазначив він.

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Я впевнений, що кожна миролюбна держава світу зацікавлена відвідати Саміт, адже його значення виходить далеко за межі України. Ідеться про глобальну роль кожної нації, а також про щиру повагу до міжнародного права та мирне співіснування в усьому світі