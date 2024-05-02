Зеленський: впевнений, що відвідати Саміт миру зацікавлена кожна миролюбна держава світу

ukenru
19:41 • 36671 перегляди

Україна перейде на літній час 30 березня: годинники переведуть на годину вперед

17:57 • 86111 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

17:57 • 111060 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

16:38 • 113237 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 14:28 • 227206 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 10:47 • 154840 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 145419 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 132037 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 121629 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 112831 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
1 м/с
69 %
749 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

29 березня, 12:10 • 147971 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 123836 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 129633 перегляди
"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

29 березня, 14:13 • 133980 перегляди
На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

29 березня, 14:45 • 109725 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 227197 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 384118 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 439638 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 448083 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 357569 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

17:57 • 111054 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 129633 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 123836 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 98183 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 107563 перегляди
Актуальне
Зеленський: впевнений, що відвідати Саміт миру зацікавлена кожна миролюбна держава світу

Зеленський: впевнений, що відвідати Саміт миру зацікавлена кожна миролюбна держава світу

Київ • УНН

 • 16421 перегляди

Зеленський висловив упевненість, що кожна миролюбна країна зацікавлена взяти участь у першому Саміті миру 15-16 червня у Швейцарії, щоб обговорити шляхи досягнення всеосяжного, справедливого і тривалого миру для України.

Президент України Володимир Зеленський висловив впевненість, що кожна миролюбна держава світу зацікавлена відвідати Саміт миру, який відбудеться 15-16 червня в Швейцарії, пише УНН.

Деталі

"Як раніше ми з президентом Швейцарії Віолою Амгерд домовилися, перший Саміт миру відбудеться 15-16 червня в Бургенштоку, поблизу Люцерна, Швейцарія. Очікується, що будуть присутні глави держав і урядів з усіх континентів", - написав Зеленський у X.

Зі слів Президента, саміт стане платформою для обговорення "шляхів досягнення всеосяжного, справедливого і міцного миру для України відповідно до Статуту ООН і міжнародного права". "Усі держави, запрошені на саміт, продемонстрували свою відданість цим принципам", - зазначив він.

Сі Цзіньпін: Китай підтримує мирну конференцію, але визнану як Україною, так і росією 16.04.24, 12:17 • 35447 переглядiв

Я впевнений, що кожна миролюбна держава світу зацікавлена відвідати Саміт, адже його значення виходить далеко за межі України. Ідеться про глобальну роль кожної нації, а також про щиру повагу до міжнародного права та мирне співіснування в усьому світі

- вказав Зеленський.

Ці спільні правила, закріплені в Статуті ООН, зазначив Глава держави, захищають усі країни від нападів і насильства.

"Таким чином, наша спільна глобальна відповідальність захистити їх реальними діями, а не просто словами. Саме про це перший Саміт миру в Швейцарії", - підсумував Зеленський.

рф хоче зірвати саміт миру й має конкретний план: Зеленський озвучив інформацію від розвідки24.04.24, 18:37 • 23277 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ВійнаПолітика
shveitsariiaШвейцарія
volodymyr-zelenskyiВолодимир Зеленський
ukrainaУкраїна
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,497.50
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,820.63