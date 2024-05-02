Зеленский: уверен, что посетить Саммит мира заинтересовано каждое миролюбивое государство мира

Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что каждое миролюбивое государство мира заинтересовано посетить Саммит мира, который состоится 15-16 июня в Швейцарии, пишет УНН.

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"Как ранее мы с президентом Швейцарии Виолой Амхерд договорились, первый Саммит мира состоится 15-16 июня в Бургенштоке, вблизи Люцерна, Швейцария. Ожидается, что будут присутствовать главы государств и правительств со всех континентов", - написал Зеленский в X.

По словам Президента, саммит станет платформой для обсуждения "путей достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира для Украины в соответствии с Уставом ООН и международным правом". "Все государства, приглашенные на саммит, продемонстрировали свою приверженность этим принципам", - отметил он.

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Я уверен, что каждое миролюбивое государство мира заинтересовано посетить Саммит, ведь его значение выходит далеко за пределы Украины. Речь идет о глобальной роли каждой нации, а также об искреннем уважении к международному праву и мирном сосуществовании во всем мире - указал Зеленский.

Эти общие правила, закрепленные в Уставе ООН, отметил Глава государства, защищают все страны от нападений и насилия.

"Таким образом, наша общая глобальная ответственность защитить их реальными действиями, а не просто словами. Именно об этом первый Саммит мира в Швейцарии", - подытожил Зеленский.

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