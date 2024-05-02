Зеленский: уверен, что посетить Саммит мира заинтересовано каждое миролюбивое государство мира

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"
  •  86280 просмотра

Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"

Эксклюзив
Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов
  •  119853 просмотра

Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов

Эксклюзив
Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ
  •  121601 просмотра

Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ

Эксклюзив
Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка
  •  118105 просмотра

Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка

Эксклюзив
Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов
1 мая 2024, 08:36  •  114546 просмотра

Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов

Эксклюзив
"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН
1 мая 2024, 07:24  •  101560 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН

Эксклюзив
Инструмент для быстрого определения подделок - эксперт о перспективах создания специалистами КНИИСЭ Базы образцов табачных изделий
1 мая 2024, 05:27  •  103914 просмотра

Инструмент для быстрого определения подделок - эксперт о перспективах создания специалистами КНИИСЭ Базы образцов табачных изделий

Эксклюзив
Идея ликвидировать Министерство агрополитики и подозрение Сольскому - эксперты намекают на странное совпадение
30 апреля 2024, 11:59  •  125439 просмотра

Идея ликвидировать Министерство агрополитики и подозрение Сольскому - эксперты намекают на странное совпадение

Эксклюзив
В Минкульте сообщили, кто может решать судьбу Арки дружбы народов
30 апреля 2024, 11:29  •  120285 просмотра

В Минкульте сообщили, кто может решать судьбу Арки дружбы народов

Эксклюзив
Вице-президент АсМАП о задержании и мобилизации водителей грузовиков: работаем над решением вопроса с ОВА
30 апреля 2024, 07:46  •  128413 просмотра

Вице-президент АсМАП о задержании и мобилизации водителей грузовиков: работаем над решением вопроса с ОВА

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Публикации

"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии

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Секретные материалы: депутат от Тимошенко без видимых уважительных причин закрыл доступ к своим декларациям

29 апреля 2024, 11:08  •  258866 просмотра

Зеленский: уверен, что посетить Саммит мира заинтересовано каждое миролюбивое государство мира

Зеленский выразил уверенность, что каждая миролюбивая страна заинтересована принять участие в первом Саммите мира 15-16 июня в Швейцарии, чтобы обсудить пути достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира для Украины.

Война •   •  6991 просмотра
Зеленский: уверен, что посетить Саммит мира заинтересовано каждое миролюбивое государство мира

В Харькове прогремели два взрыва - СМИ

Два взрыва произошли в Харькове и его окрестностях 2 апреля. ВС ВСУ предупредили о пусках управляемых бомб тактической авиацией в этом регионе.

Война •   •  9324 просмотра
В Харькове прогремели два взрыва - СМИ

30% Николаева восстановлено, инфраструктура опережает жилье - Ким

В Николаеве было восстановлено около 30% инфраструктуры и жилья, разрушенных во время войны, причем инфраструктура отстраивалась быстрее, чем жилье.

Война •   •  10149 просмотра
30% Николаева восстановлено, инфраструктура опережает жилье - Ким

В Воздушных силах не исключают ракетные удары рф в Пасхальную ночь

Существует риск российских ракетных ударов в Пасхальную ночь, но украинская противовоздушная оборона готова отразить атаку, поэтому граждане должны оставаться бдительными, несмотря на праздники.

Война •   •  8895 просмотра
В Воздушных силах не исключают ракетные удары рф в Пасхальную ночь

На Николаевщине более 280 тысяч гектаров остаются заминированными - Ким

В Николаевской области очищено более 125 000 гектаров заминированных земель, но темпы будут замедляться, поскольку остаются более сложные участки, требующие разминирования.

Общество •   •  9432 просмотра
На Николаевщине более 280 тысяч гектаров остаются заминированными - Ким

Каждый второй расчет в Украине через ПРРО: "кассы в смартфоне" вдвое популярнее традиционных

Количество онлайн-кассовых аппаратов в Украине существенно возросло с момента их введения в 2020 году, тогда как количество традиционных кассовых аппаратов сократилось, что свидетельствует о смещении в сторону онлайн-кассовых аппаратов, которые сейчас составляют 70% всех устройств финансового учета в стране.

Экономика •   •  8207 просмотра
Каждый второй расчет в Украине через ПРРО: "кассы в смартфоне" вдвое популярнее традиционных

Информатор "вагнеровцев" хотел найти аэродромы ВСУ в Донецкой области - СБУ нашла его

Информатор "вагнеровцев" был задержан СБУ в Донецкой области.

Война •   •  9367 просмотра
Информатор "вагнеровцев" хотел найти аэродромы ВСУ в Донецкой области - СБУ нашла его

Войска рф обстреляли 4 громады Сумщины: зафиксировано 27 взрывов

российские войска обстреляли 4 населенных пункта в Сумской области, зафиксировано 27 взрывов из артиллерии, минометов и мин.

Война •   •  9641 просмотра
Войска рф обстреляли 4 громады Сумщины: зафиксировано 27 взрывов

Кулеба: половина энергетической системы Украины повреждена, союзники отстают от графика поставок помощи

Министр иностранных дел Украины Кулеба заявил, что пакет помощи США поднял боевой дух, но батарея "Патриотов" подняла бы его еще больше, поскольку украинцы больше всего страдают от российских ракетных обстрелов. А половина энергетической системы Украины повреждена.

Война •   •  11439 просмотра
Кулеба: половина энергетической системы Украины повреждена, союзники отстают от графика поставок помощи

На станции метро "Зверинецкая" в Киеве взялись за замену букв со старого названия

52 символа нового названия станции "Зверинецкая" установили на станции киевского метрополитена, заменив старое название "Дружбы народов".

Культура •   •  9645 просмотра
На станции метро "Зверинецкая" в Киеве взялись за замену букв со старого названия