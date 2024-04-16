Си Цзиньпин: Китай поддерживает мирную конференцию, но признанную как Украиной, так и россией

Глава Китая Си Цзиньпин во время переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцом в Пекине заявил, что Китай поддерживает проведение "в надлежащее время" международной мирной конференции, но признанной как Украиной, так и россией, сообщили во вторник в МИД КНР, пишет УНН.

Китай не является стороной в украинском кризисе, но постоянно поддерживает переговоры о мире по-своему. Китай поощряет и поддерживает все усилия, способствующие мирному разрешению кризиса, а также поддерживает проведение в надлежащее время международной мирной конференции, признанной как россией, так и Украиной, которая обеспечивает равноправное участие всех сторон и справедливые дискуссии по всем мирным планам. Китай будет поддерживать тесную связь со всеми заинтересованными сторонами, включая Германию, по этому вопросу - процитировали Си Цзиньпина в МИД Китая.

Детали

Оба лидера, как сообщается, провели "углубленный обмен мнениями относительно украинского кризиса (так в Пекине называют войну - ред.), отметив, что и Китай, и Германия преданы целям и принципам Устава ООН, выступают против использования ядерного оружия или нападения на мирные ядерные объекты и призывают к усилиям по надлежащему решению вопроса глобальной продовольственной безопасности и соблюдению норм международного гуманитарного права".

Си подчеркнул, что "в нынешних обстоятельствах все стороны должны взять на себя обязательства по скорейшему восстановлению мира, чтобы предотвратить эскалацию конфликта и даже выход из-под контроля".

"С этой целью следует придерживаться ряда принципов: во-первых, сосредоточение на общих интересах мира и стабильности, а не на поиске эгоистических выгод; во-вторых, охлаждать ситуацию, а не подливать масло в огонь; в-третьих, накопление условий для восстановления мира, а не дальнейшее обострение напряженности; и в-четвертых, уменьшение негативного влияния на мировую экономику, а не подрыв стабильности глобальных промышленных и снабженческих цепей", - сказал Си.

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