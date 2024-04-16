Лидер Китая Си Цзиньпин предложил "четыре принципа" для урегулирования в Украине

Глава Китая Си Цзиньпин во вторник предложил четыре принципа по урегулированию "украинского кризиса", как в Пекине называют войну, а также с целью скорейшего восстановления мира, пишет УНН со ссылкой на Xinhua.

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Си Цзиньпин, как указано, встретился в Пекине с канцлером Германии Олафом Шольцем, и во время переговоров лидеры двух стран провели "углубленный обмен мнениями по украинскому кризису".

Си Цзиньпин подчеркнул, что "в нынешней ситуации, чтобы не допустить движения по спирали эскалации и даже выхода конфликта из-под контроля, стороны должны работать сообща, чтобы как можно скорее восстановить мир". "Для этой цели он предложил четыре принципа", - пишет издание.

Во-первых, мы должны отдавать приоритет поддержанию мира и стабильности и не стремиться к личным выгодам. Во-вторых, охладить ситуацию и не подливать масла в огонь. В-третьих, следует накапливать условия для восстановления мира и не обострять противоречия в дальнейшем. В-четвертых, необходимо уменьшить негативное влияние на мировую экономику и не подрывать стабильность глобальных производственных цепочек и цепочек поставок - предложил Си Цзиньпин.

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