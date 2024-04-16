Шольц в Пекине обсудит с Си Цзиньпином "справедливый мир" в Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц, который находится с официальным визитом в Китае, заявил, что на встрече в Пекине обсудит с главой Китая Си Цзиньпином "справедливый мир" в Украине, пишет УНН.

Моя встреча с президентом Си также будет посвящена тому, как мы можем сделать больший вклад в справедливый мир в Украине - написал Шольц в соцсети X, добавив, что с момента его последнего визита в Китай между правительствами Германии и Китая происходил "интенсивный обмен" мнениями.

Между тем китайские государственные СМИ сообщают, что лидеры уже встретились в гостевой резиденции Дяоюйтай в Пекине.

Во вторник, как ожидается, канцлер Германии также встретится с премьером Китая Ли Цянем и проведет пресс-конференцию по итогам визита.

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