Канцлер Германии Олаф Шольц предостерег Китай относительно поддержки россии, сообщает tagesschau, пишет УНН.

Детали

Шольц встретится с главой Китая Си Цзиньпином и премьер-министром страны Ли Цяном во вторник в Пекине.

Шольц, как сообщается, укажет, что россия ведет против Украины захватническую войну.

"Мы будем говорить о том, что никому не позволено помогать", - сказал Шольц в Шанхае, имея в виду увеличение китайского экспорта в россию после нападения на Украину.

"Отсюда и призыв ко всем не обходить санкции (...), отсюда и требование не доставлять оружие", - отметил он.

Безусловно, есть продукты двойного назначения, которые можно использовать в гражданских целях, но также "на самом деле" можно использовать в военных целях, указал он.

Захватническая война россии - это не только европейский вопрос, подчеркнул канцлер.

"Если это станет широко распространенным, это станет угрозой миру и безопасности на всей планете, потому что это будет побуждать многих вносить исторические поправки", - указал он.

Дополнение

Западные страны, как отмечается, обвиняют Китай в поставках не оружия, а продукции, которую россия использует в войне против Украины.

Шольц выразит обеспокоенность по поводу поддержки Пекином москвы во время визита в Китай - Reuters