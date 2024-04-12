Шольц выразит обеспокоенность по поводу поддержки Пекином москвы во время визита в Китай - Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц во время своего визита в Китай выразит обеспокоенность относительно поддержки Китаем россии и чрезмерных мощностей китайского производства, со ссылкой на немецких официальных лиц в пятницу сообщает Reuters, пишет УНН.

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По словам чиновников, Германия не стремится отделиться от китайской экономики, но снижение рисков является крайне важным.

Они также добавили, что между Германией и Китаем были контакты по Ирану, где Пекин имеет влияние.

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