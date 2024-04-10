"Китай имеет право на сотрудничество с рф": в КНР призвали не перекладывать вину на Пекин за "кризис в Украине"

В Пекине отмечают, что Китай имеет право на "нормальное сотрудничество" с Россией и призывают не давить на КНР из-за "кризиса в Украине". Об этом во время брифинга заявила, что заявила пресс-секретарь МИД КНР Мао Нин, передает УНН.

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Китай и россия имеют право на нормальное сотрудничество, и такое сотрудничество не должно происходить под внешним вмешательством или ограничениями. Китай не примет обвинений и давления - заявила Мао.

По ее словам, Китай всегда "всегда занимал объективную и справедливую позицию" в украинском вопросе и играл конструктивную роль в активном продвижении мирных переговоров.

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Если определенные страны действительно заботятся о мире и хотят скорейшего завершения "кризиса в Украине" (так Китай называет полномасштабное вторжение рф - ред.), они должны задуматься над его первопричиной и сделать что-то, что действительно поможет достичь мира, а не перекладывать вину на Китай - подчеркнула пресс-секретарь МИД КНР.

Напомним,

Китай выступает за проведение международной мирной конференции, признанной как Россией, так и Украиной, с равным участием всех сторон для справедливого обсуждения всех мирных планов, заявил министр иностранных дел Китая Ван И.