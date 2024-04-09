Глава Китая Си Цзиньпин провел встречу с лавровым

Глава Китая Си Цзиньпин провел встречу с главой мид рф сергеем лавровым, сообщила спикер МИД Китая Хуа Чуньин, пишет УНН.

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"Председатель Китая Си Цзиньпин принял министра иностранных дел россии сергея лаврова", - говорится в сообщении Чуньин в X.

Она отметила, что в этом году отмечается 75-летие установления дипломатических отношений между Китаем и россией. "За три четверти века две страны совместно встали на новый путь гармоничного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества между крупными соседними государствами. Председатель Си Цзиньпин президент владимир путин договорились продолжать плотные контакты в интересах неуклонного и устойчивого развития китайско-российских отношений", - указала Хуа.

Глава МИД Китая встретился с Лавровым: обсудили усиление сотрудничества КНР и россии