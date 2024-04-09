Глава МИД Китая встретился с Лавровым: обсудили усиление сотрудничества КНР и россии

Во вторник, 9 апреля, министр иностранных дел рф сергей лавров встретился с главой МИД Китая Ван И. Стороны обсудили усиление сотрудничества обеих стран. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-релиз МИД КНР.

Детали

В ведомстве рассказали, что 9 апреля 2024 года член Политбюро ЦК КПК, министр иностранных дел Ван И провел в Пекине переговоры с министром иностранных дел россии сергеем лавровым.

В частности, китайский министр поздравил путина с победой на выборах и отметил, что Пекин будет продолжать поддерживать развитие и возрождение России под руководством президента Путина.

Он также отметил, что москва и Пекин поддерживают отношения, как две большие соседние страны, ведь это "полностью соответствует фундаментальным интересам двух народов".

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Ван И подчеркнул, что дипломатия глав государств является фундаментальным залогом стабильности и долгосрочного развития китайско-российских отношений. Под стратегическим руководством президента Си Цзиньпина и президента Путина всеобъемлющее стратегическое партнерство Китая и россии для новой эры продолжает действовать на высоком уровне. - говорится в заявлении МИД КНР.

Отмечается, что Китай готов работать с Россией в соответствии с консенсусом, достигнутым главами двух государств, чтобы в полной мере использовать уникальные преимущества китайско-российского механизма обмена на высоком уровне, укрепить согласованность планов развития двух стран и способствовать практическому сотрудничеству в различных сферах.

Обе стороны должны воспользоваться возможностью, когда россия перейдет председательствовать в БРИКС в этом году, а Китай перейдет председательствовать в Шанхайской организации сотрудничества во второй половине года, чтобы усилить координацию и стратегическое сотрудничество между двумя странами - уверены в КНР.

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Дополнение

В свою очередь лавров поблагодарил Китай за ценную поддержку президентских выборов в рф и отметил, что российско-китайские отношения базируются на взаимном уважении и диалоге.

По его словам, россия будет продолжать традиции российско-китайской дружбы и всесторонне укреплять сотрудничество с Китаем

россия поддерживает инициативы глобальной безопасности и готова углубить сотрудничество с Китаем на таких многосторонних платформах, как БРИКС, ШОС, ООН и G20, чтобы способствовать установлению более справедливого и демократического международного порядка - говорится в итоговом заявлении МИД КНР.

Напомним,

В Bloomberg заявили, что Китай поддерживает рф в войне с Украиной, предоставляя данные геопространственной разведки и другие важные военные компоненты.