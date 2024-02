Платежи из российских подсанкционных банков больше не принимаются тремя крупнейшими банками Китая: Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank и Bank of China.

Об этом передает УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

Генеральный директор ат "первая группа" алексей порошин рассказал, что китайские банки, которые занимают первое, второе и четвертое места по величине активов в стране, ввели ограничения на платежи из российских подсанкционных финансовых организаций.

С начала января 2024 года Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) и China Construction Bank и Bank of China уведомляли российских клиентов о прекращении приема платежей.

Предпосылки решения появились во второй половине декабря 2023 года, когда вступил в силу 12-й пакет санкций в отношении России. китайские и ближневосточные кредитные организации не желают иметь дело с вторичными санкциями США в случаях взаимодействия с подсанкционными банками и компаниями из страны-захватчика.

Напомним,

Соединенные Штаты рассматривают возможность введения санкций против китайских компаний, помогающих России в войне в Украине. Ограничения станут первыми прямыми санкциями против Пекина, несмотря на давние подозрения Запада относительно его поддержки военных операций России.

Китай призвал к уважению территориальной целостности и мирному урегулированию войны в Украине.

