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Несколько крупнейших банков КНР перестали принимать платежи из рф

Несколько крупнейших банков КНР перестали принимать платежи из рф

Киев  •  УНН

21 февраля 2024, 08:16  •  11944 просмотра

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Три крупнейших банка Китая прекратили принимать платежи от российских банков, попавших под санкции, из-за опасений относительно вторичных санкций США.

Платежи из российских подсанкционных банков больше не принимаются тремя крупнейшими банками Китая: Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank и Bank of China.

Об этом передает УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

Генеральный директор ат "первая группа" алексей порошин рассказал, что китайские банки, которые занимают первое, второе и четвертое места по величине активов в стране, ввели ограничения на платежи из российских подсанкционных финансовых организаций.

С начала января 2024 года Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) и China Construction Bank и Bank of China уведомляли российских клиентов о прекращении приема платежей.

Предпосылки решения появились во второй половине декабря 2023 года, когда вступил в силу 12-й пакет санкций в отношении России. китайские и ближневосточные кредитные организации не желают иметь дело с вторичными санкциями США в случаях взаимодействия с подсанкционными банками и компаниями из страны-захватчика.

Напомним,

Соединенные Штаты рассматривают возможность введения санкций против китайских компаний, помогающих России в войне в Украине. Ограничения станут первыми прямыми санкциями против Пекина, несмотря на давние подозрения Запада относительно его поддержки военных операций России.

Китай призвал к уважению территориальной целостности и мирному урегулированию войны в Украине.

"Мы повыбивали им те зубы" - Данилов заявил об отсутствии ресурсов у рф для наступления на Киев21 февраля 2024, 08:11 • 21051 просмотр

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Новости Мира
pekinПекин
kitaiКитай
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
Кілька найбільших банків КНР перестали приймати платежі з рф
Several of China's largest banks have stopped accepting payments from Russia
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