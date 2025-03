Платежі з російських підсанкційних банків більше не приймаються трьома найбільшими банками Китаю: Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank і Bank of China.

Про це передає УНН із посиланням на росЗМІ.

Деталі

Генеральний директор ат "перша група" олексій порошин розповів, що китайські банки, які посідають перше, друге і четверте місця за величиною активів в країні, ввели обмеження на платежі з російських підсанкційних фінансових організацій.

З початку січня 2024 року Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) та China Construction Bank і Bank of China повідомляли російських клієнтів про припинення приймання платежів.

Передумови рішення з’явилися в другій половині грудня 2023 року, коли набув чинності 12-й пакет санкцій щодо росії. китайські та близькосхідні кредитні організації не бажають мати справу з вторинними санкціями США у випадках взаємодії з підсанкційними банками і компаніями з країни-загарбника.

Нагадаємо

Сполучені Штати розглядають можливість запровадження санкцій проти китайських компаній, що допомагають росії у війні в Україні. Обмеження стануть першими прямими санкціями проти Пекіна, попри давні підозри Заходу щодо його підтримки військових операцій росії.

Китай закликав до поваги територіальної цілісності та мирного врегулювання війни в Україні.

"Ми повибивали їм ті зуби" - Данілов заявив про відсутність ресурсів у рф для наступу на Київ