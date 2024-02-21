"Ми повибивали їм ті зуби" - Данілов заявив про відсутність ресурсів у рф для наступу на Київ
Київ • УНН
Данілов сказав, що росії не вистачає ресурсів для нового наступу на Київ після того, як Україна послабила російські війська за два роки війни.
Для спроби повторного наступу на Київ у російського війська немає ресурсів, заявив секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв'ю Наталії Мосейчук, передає УНН.
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На питання Мосейчук, чи вистачить ресурсу у росіян знову спробувати захопити столицю, Данілов відповів:
"Не буде такого, що вони будуть тут панувати. Вони це збиралися робити ще тоді, коли у них були зовсім інші спроможності. За два роки війни ми повибивали їм ті зуби, які у них були в лютому 2022 року і в лютому 2023 року".
За його словами, якщо б рф були спроможні на захоплення столиці, вони б не звертались по допомогу до авторитарних країн, Зокрема до Ірану.
Він розповів, що українські спецслужби щодня відстежують ситуацію на всіх напрямках. Наразі їм відомо про навчання росіян в білорусі у 2024 році.
У рф є план внутрішньої дестабілізації України - Данілов16.02.24, 21:15 • 30748 переглядiв