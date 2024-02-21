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"Ми повибивали їм ті зуби" - Данілов заявив про відсутність ресурсів у рф для наступу на Київ

"Ми повибивали їм ті зуби" - Данілов заявив про відсутність ресурсів у рф для наступу на Київ

Київ • УНН

 • 28237 перегляди

Данілов сказав, що росії не вистачає ресурсів для нового наступу на Київ після того, як Україна послабила російські війська за два роки війни.

Для спроби повторного наступу на Київ у російського війська  немає ресурсів, заявив секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв'ю Наталії Мосейчук, передає УНН

Деталі 

На питання Мосейчук, чи вистачить ресурсу у росіян знову спробувати захопити столицю, Данілов відповів: 

"Не буде такого, що вони будуть тут панувати. Вони це збиралися робити ще тоді, коли у них були зовсім інші спроможності.  За два роки війни ми повибивали їм ті зуби, які у них були в лютому 2022 року і в лютому 2023 року".

За його словами, якщо б рф були спроможні  на захоплення столиці, вони б не звертались по допомогу до авторитарних країн, Зокрема до Ірану. 

Він розповів, що українські спецслужби щодня відстежують ситуацію на всіх напрямках. Наразі їм відомо про навчання росіян в білорусі у 2024 році.

У рф є план внутрішньої дестабілізації України - Данілов16.02.24, 21:15 • 30748 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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