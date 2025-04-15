Олексій Данилов

росія оголосила у розшук заступника командувача Сухопутних військ Збройних сил України Олександра Нестеренка.
Юлія Тимошенко, український політик і народний депутат, була оголошена Міністерством внутрішніх справ Росії в розшук в Росії за невстановленою статтею Кримінального кодексу.
Парадокс ситуації полягає у тому, що для "Української молочної компанії" зовсім не проблема відремонтувати й цю дорогу, і багато інших в Чернігівській області.
Росія оголосила в розшук колишніх українських урядовців Олексія Данілова, Павла Клімкіна та Володимира Гройсмана.
Посада Надзвичайного і Повноважного Посла залишається вакантною у 30 українських посольствах у різних країнах, зокрема, у Великій Британії, білорусі, Гані та інших, повідомляє департамент управління персоналом Міністерства закордонних справ.
росіяни поширюють фальшиві марки із зображенням палаючого "Крокус Сіті Голу", неправдиво стверджуючи, що вони від "Укрпошти", у межах дезінформаційних зусиль.
Президент Володимир Зеленський погодив кандидатуру Олексія Данілова на посаду посла України в Молдові.
Кандидатура колишнього секретаря РНБО Олексія Данілова розглядається на посаду нового посла України в Молдові в Офісі президента.
Олексій Данілов, колишній секретар Ради національної безпеки і оборони України, тепер працюватиме в дипломатичній сфері, оголосив Президент Володимир Зеленський.
Президент Зеленський представив Олександра Литвиненка як нового Секретаря Ради національної безпеки і оборони, окресливши такі пріоритети, як посилення здатності України прогнозувати загрози, продовження політики санкцій, доктринальна робота, кібербезпека та оборона держави.
Президент Зеленський призначив Олега Іващенка новим головою Служби зовнішньої розвідки України, очікуючи, що він працюватиме на глобальному рівні для протидії путінській системі.
Президент Зеленський здійснив перестановки на ключових посадах у сфері безпеки, звільнивши секретаря РНБО Олексія Данилова та призначивши Олександра Литвиненка новим секретарем РНБО з метою посилення стратегічних можливостей України.
Олексій Данілов ймовірно був звільнений з посади секретаря РНБО через його суперечливі заяви, які зашкодили іміджу України, а також відсутність комунікації з оточенням Президента.
Олексій Данілов, звільнений з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони, подякував Президенту за довіру та можливість служити Україні, пообіцявши і надалі працювати на благо країни.
Олег Іващенко призначений новим головою Служби зовнішньої розвідки України, замінивши на цій посаді Олександра Литвиненка.
Володимир Зеленський звільнив Олексія Данилова з посади Секретаря Ради національної безпеки і оборони та призначив замість нього Олександра Литвиненка.
Російські пропагандисти оприлюднили фейкове відео, на якому секретар РНБО України Олексій Данілов нібито заявляє про причетність України до стрілянини під москвою 22 березня. Це була погано змонтована підробка з використанням кадрів телемарафону 16 березня.
Андрій Єрмак, керівник Офісу Президента, заявив, що ворожа пропаганда вкладає величезні ресурси для поширення панічних новин в українському інформаційному просторі на тлі російських ударів, і закликав українців залишатися сильними.
росія розгортає потужну кампанію з дискредитації вищого військового і політичного керівництва України на 3-4 місяці, пов'язану з темою виборів в Україні.
Президент Європейської Ради Шарль Мішель саркастично привітав володимира путіна з "переконливою" перемогою на фіктивних президентських виборах в росії, де не було ні опозиції, ні свободи, ні вибору.
США засуджують фейкові вибори, які проводить рф на окупованих українських територіях, і ніколи не визнають їхню легітимність чи результати, підтверджуючи свою позицію, що Луганська, Донецька, Запорізька, Херсонська області та Крим є частиною суверенної України.
Україна не визнає президентські вибори в росії у 2024 році, називаючи їх "фарсом" і заявляючи, що в росії вже давно не було вільних і чесних виборів, оскільки у виборчий процес регулярно втручаються і створюють переваги для провладних кандидатів.
Київ не проситиме дозволу на нанесення ударів по військово-промислових об'єктах росії, які постачають російську армію, і удари по таких об'єктах будуть продовжені, заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов.
Україна не буде контактувати з нинішнім керівництвом кремля, поки не буде справедливого суду і покарання за злочини, скоєні в Україні, заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.
У ГУР заявили, що заява росії про готовність повернути тіла зі збитого літака Іл-76 не є чимось новим, оскільки Україна вимагала міжнародного розслідування цього інциденту, але Росія відмовилася.
росія знову спекулює на темі падіння російського літака Іл-76 під бєлгородом, Україна вимагає прозорого міжнародного розслідування та доступу до місця катастрофи.
За словами секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олексія Данілова, росія зараз має спеціальні підрозділи, які займаються втручанням у вибори кожної європейської країни з використанням штучного інтелекту, що значно посилює її дезінформаційні кампанії.
Секретар Ради національної безпеки і оборони України ввжає, що довгий час європейці ігнорували загрози, які несе росія.
За словами секретаря РНБО, російські агенти поширюють понад 166 мільйонів постів у соціальних мережах щотижня в межах дезінформаційної кампанії проти України, з яких понад 36 мільйонів спрямовані на дискредитацію посадовців.
За словами секретаря Ради національної безпеки і оборони Олексія Данілова, повітряний простір України залишатиметься закритим доти, доки не буде надано гарантії безпеки.