Олексій Данилов

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 23065 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 146567 перегляди

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

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Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 130440 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 131482 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 194659 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77190 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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росія оголосила у розшук заступника командувача Сухопутних військ Збройних сил України Олександра Нестеренка.

Війна • 2 липня, 13:44 • 43572 перегляди

У Росії оголосили у розшук Юлію Тимошенко

Юлія Тимошенко, український політик і народний депутат, була оголошена Міністерством внутрішніх справ Росії в розшук в Росії за невстановленою статтею Кримінального кодексу.

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Не рівень доларового мільйонера: агрокомпанія ексрегіонала та колишнього секретаря РНБО руйнує сільську дорогу, і не горить бажанням її ремонтувати

Парадокс ситуації полягає у тому, що для "Української молочної компанії" зовсім не проблема відремонтувати й цю дорогу, і багато інших в Чернігівській області.

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В росії оголосили в розшук ще і Данілова, Клімкіна та Гройсмана

Росія оголосила в розшук колишніх українських урядовців Олексія Данілова, Павла Клімкіна та Володимира Гройсмана.

Політика • 6 травня, 05:58 • 24593 перегляди

Україна не має послів у 30 країнах. У МЗС оприлюднили перелік

Посада Надзвичайного і Повноважного Посла залишається вакантною у 30 українських посольствах у різних країнах, зокрема, у Великій Британії, білорусі, Гані та інших, повідомляє департамент управління персоналом Міністерства закордонних справ.

Політика • 9 квітня, 16:27 • 87570 перегляди

росіяни поширюють фейк про марки буцімто від "Укрпошти" з палаючим "Крокус Сіті Голом" - ЦПД РНБО

росіяни поширюють фальшиві марки із зображенням палаючого "Крокус Сіті Голу", неправдиво стверджуючи, що вони від "Укрпошти", у межах дезінформаційних зусиль.

Війна • 30 березня, 08:13 • 32464 перегляди

Зеленський заявив, що Данілов стане послом України в Молдові

Президент Володимир Зеленський погодив кандидатуру Олексія Данілова на посаду посла України в Молдові.

Політика • 29 березня, 17:30 • 31827 перегляди

Екссекретаря РНБО Данілова розглядають на посаду нового посла в Молдові - ЗМІ

Кандидатура колишнього секретаря РНБО Олексія Данілова розглядається на посаду нового посла України в Молдові в Офісі президента.

Політика • 29 березня, 15:18 • 28481 перегляди

Данілов працюватиме на дипломатичному напрямку - Зеленський

Олексій Данілов, колишній секретар Ради національної безпеки і оборони України, тепер працюватиме в дипломатичній сфері, оголосив Президент Володимир Зеленський.

Політика • 29 березня, 10:49 • 22569 перегляди

Зеленський представив нового секретаря РНБО та окреслив пріоритети оновленої Ради безпеки

Президент Зеленський представив Олександра Литвиненка як нового Секретаря Ради національної безпеки і оборони, окресливши такі пріоритети, як посилення здатності України прогнозувати загрози, продовження політики санкцій, доктринальна робота, кібербезпека та оборона держави.

Війна • 29 березня, 10:30 • 25650 перегляди

Зеленський представив нового керівника Служби зовнішньої розвідки і окреслив очікування

Президент Зеленський призначив Олега Іващенка новим головою Служби зовнішньої розвідки України, очікуючи, що він працюватиме на глобальному рівні для протидії путінській системі.

Війна • 28 березня, 11:29 • 41459 перегляди

Зеленський про звільнення Данілова: він переводиться на інший напрямок

Президент Зеленський здійснив перестановки на ключових посадах у сфері безпеки, звільнивши секретаря РНБО Олексія Данилова та призначивши Олександра Литвиненка новим секретарем РНБО з метою посилення стратегічних можливостей України.

Війна • 26 березня, 17:34 • 27837 перегляди
Ексклюзив

Політолог назвав можливі причини звільнення Данілова з посади секретаря РНБО

Олексій Данілов ймовірно був звільнений з посади секретаря РНБО через його суперечливі заяви, які зашкодили іміджу України, а також відсутність комунікації з оточенням Президента.

Війна • 26 березня, 16:42 • 154029 перегляди

Данілов дав перший коментар після звільнення: заявив, що і надалі працюватиме для України

Олексій Данілов, звільнений з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони, подякував Президенту за довіру та можливість служити Україні, пообіцявши і надалі працювати на благо країни.

Війна • 26 березня, 15:19 • 23450 перегляди

Зеленський призначив нового голову Служби зовнішньої розвідки

Олег Іващенко призначений новим головою Служби зовнішньої розвідки України, замінивши на цій посаді Олександра Литвиненка.

Війна • 26 березня, 13:47 • 27470 перегляди

Зеленський звільнив Данілова. Новим секретарем РНБО став Литвиненко

Володимир Зеленський звільнив Олексія Данилова з посади Секретаря Ради національної безпеки і оборони та призначив замість нього Олександра Литвиненка.

Війна • 26 березня, 13:39 • 68746 перегляди

Пропагандисти показали фейк нібито за участю Данілова щодо стрілянини під москвою

Російські пропагандисти оприлюднили фейкове відео, на якому секретар РНБО України Олексій Данілов нібито заявляє про причетність України до стрілянини під москвою 22 березня. Це була погано змонтована підробка з використанням кадрів телемарафону 16 березня.

Війна • 23 березня, 09:37 • 35343 перегляди

Ворожа пропаганда намагається посіяти панічні новини в український інфопростір на тлі російських ударів - ОП

Андрій Єрмак, керівник Офісу Президента, заявив, що ворожа пропаганда вкладає величезні ресурси для поширення панічних новин в українському інформаційному просторі на тлі російських ударів, і закликав українців залишатися сильними.

Війна • 22 березня, 14:02 • 23246 перегляди

У РНБО попередили, що Україну чекають 3-4 непрості місяці: чому

росія розгортає потужну кампанію з дискредитації вищого військового і політичного керівництва України на 3-4 місяці, пов'язану з темою виборів в Україні.

Війна • 20 березня, 19:22 • 109145 перегляди

Без свободи та опозиції: глава Євроради на перед "привітав" путіна з перемогою на виборах

Президент Європейської Ради Шарль Мішель саркастично привітав володимира путіна з "переконливою" перемогою на фіктивних президентських виборах в росії, де не було ні опозиції, ні свободи, ні вибору.

Політика • 15 березня, 10:06 • 27341 перегляди

У Держдепі заявили, що США не будуть визнавати результати фіктивних виборів рф на окупованих територіях

США засуджують фейкові вибори, які проводить рф на окупованих українських територіях, і ніколи не визнають їхню легітимність чи результати, підтверджуючи свою позицію, що Луганська, Донецька, Запорізька, Херсонська області та Крим є частиною суверенної України.

Війна • 14 березня, 19:20 • 67734 перегляди

Україна не визнає вибори президента рф - Данілов

Україна не визнає президентські вибори в росії у 2024 році, називаючи їх "фарсом" і заявляючи, що в росії вже давно не було вільних і чесних виборів, оскільки у виборчий процес регулярно втручаються і створюють переваги для провладних кандидатів.

Політика • 14 березня, 17:08 • 32057 перегляди

У РНБО заявили, що Київ "ні з ким не буде узгоджувати", які цілі вражати у рф

Київ не проситиме дозволу на нанесення ударів по військово-промислових об'єктах росії, які постачають російську армію, і удари по таких об'єктах будуть продовжені, заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов.

Війна • 14 березня, 15:15 • 27518 перегляди

Данілов про переговори з рф: "Поки не буде справедливого суду і покарання, ніяких контактів з нинішніми кремлівськими покидьками бути не може"

Україна не буде контактувати з нинішнім керівництвом кремля, поки не буде справедливого суду і покарання за злочини, скоєні в Україні, заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

Війна • 6 березня, 08:03 • 33058 перегляди

В ГУР відреагували на заяву рф про готовність віддати "тіла" з Іл-76

У ГУР заявили, що заява росії про готовність повернути тіла зі збитого літака Іл-76 не є чимось новим, оскільки Україна вимагала міжнародного розслідування цього інциденту, але Росія відмовилася.

Війна • 2 березня, 15:02 • 102700 перегляди

рф вчергове спекулює на темі падіння Іл-76: Лубінець на тлі заяви рф про готовність віддати "тіла загиблих"

росія знову спекулює на темі падіння російського літака Іл-76 під бєлгородом, Україна вимагає прозорого міжнародного розслідування та доступу до місця катастрофи.

Війна • 1 березня, 08:27 • 33382 перегляди

Данілов: штучний інтелект став для росії кроком вперед, вони зможуть втрутитися у вибори президента США

За словами секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олексія Данілова, росія зараз має спеціальні підрозділи, які займаються втручанням у вибори кожної європейської країни з використанням штучного інтелекту, що значно посилює її дезінформаційні кампанії.

Політика • 28 лютого, 13:29 • 23339 перегляди

Данілов не розуміє, чому Європі знадобилося так багато часу, щоб "прокинутися" та зрозуміти загрозу від росії

Секретар Ради національної безпеки і оборони України ввжає, що довгий час європейці ігнорували загрози, які несе росія.

Політика • 28 лютого, 12:51 • 24746 перегляди

Данілов: російські агенти щотижня поширюють про Україну 166 мільйонів дезінформаційних постів

За словами секретаря РНБО, російські агенти поширюють понад 166 мільйонів постів у соціальних мережах щотижня в межах дезінформаційної кампанії проти України, з яких понад 36 мільйонів спрямовані на дискредитацію посадовців.

Війна • 28 лютого, 12:12 • 25658 перегляди
Ексклюзив

В РНБО прокоментували можливість відкриття повітряного простору в Україні

За словами секретаря Ради національної безпеки і оборони Олексія Данілова, повітряний простір України залишатиметься закритим доти, доки не буде надано гарантії безпеки.

Війна • 26 лютого, 14:57 • 177827 перегляди